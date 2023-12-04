加沙衛生部：以軍恢復攻擊以來509巴勒斯坦人喪生

以色列和哈馬斯之間的臨時停火協議結束後，以軍加大對加沙南部的空襲。加沙衛生部12月3日公布，自10月7日衝突爆發以來，加沙走廊死亡人數已升至15,523人、受傷人數為41,316人。而自12月1日以軍恢復行動以來，已造成至少509名巴勒斯坦人死亡，1,316人受傷。



加沙衛生部發言人指出，自10月7日以來，總共有281名醫護人員罹難、數百人受傷。期間有56間醫療設施被完全摧毀，20家醫院及46家初級保健中心停止服務。由於加沙北部缺乏所需的醫療服務，導致傷者失血過多而死亡，而以色列的目標是讓剩餘的醫院停運。自10月7日以來，共有403名傷者或病人，透過與埃及接壤的拉法口岸，前往國外接受治療。

該發言人又稱， 以色列軍隊2日逮捕了4名醫護人員，當時他們正從南部汗尤尼斯撤離傷者。目前，遭以色列關押著的加沙地區醫護人員至少35名，其中包括希法醫院（Al-Shifa Hospital）的院長塞爾米亞（Mohammed Abu Selmiya），他們在惡劣環境及飢餓、口渴情況下遭審問。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美方相信以色列正努力減少加沙平民的傷亡，包括向平民發布庇護地點的地圖。對於《紐約時報》報道，以色列政府早於一年多前已取得哈馬斯的襲擊計劃，但官員無認真對待，柯比表示，美方情報當局正進行了解，強調沒有跡象表明美方事先知情。