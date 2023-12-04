加沙戰爭｜無國界醫生醫院白板留言：「我們已盡力，請記住我們」

無國界醫生近日陸續向多國政府和主要官員發公開信，敦促他們盡其所能以確保在加沙能立即實現持續停火，並運用其影響力要求以色列政府停止對巴勒斯坦平民的致命攻擊，以及允許至關重要的人道援助進入加沙。



圖、文：無國界醫生



01心意：支持香港醫護參與救援工作

以色列與哈馬斯由上月24日至本月1日短暫停火，讓加沙民眾有喘息的機會，並讓醫療物資、食物和食水等物資進入。這一星期的休戰，或許是數周無情暴力以來首次看到人性的展現，但絕非長遠的解決方案。而由於當地需求龐大，七天的時間實不足以安排並提供足夠援助以應對所需。

無國界醫生與世界各地許多人一樣，對哈馬斯襲擊以色列平民深感痛憤和震驚。然而，以色列對加沙持續發動無差別攻擊亦有目共睹，儘管以色列聲稱其行動僅針對哈馬斯，其不惜代價的全面攻擊正禍及整個加沙以至所有加沙民眾，令巴勒斯坦平民遭受難以言喻的恐懼。與此同時，從其軍事行動展開以來，以色列政府對加沙實施「全面圍困」，禁止食水、食物、燃料和醫療物資進入並供給圍困地區內的230萬平民，加上對人道援助亦實施嚴格限制，阻止應急物資送到有需要的人手中。根據國際人道法，集體懲罰全體民眾可視為戰爭罪行。

以色列亦公然漠視保護加沙的醫療設施，多間醫療設施慘遭空襲、坦克和槍炮攻擊，以及遭圍困和突襲，造成病人和醫護人員傷亡。據世界衛生組織記錄，針對醫護人員或醫療設施的攻擊共有178次，並導致有22名和48名值班醫護人員死亡和受傷。當中無國界醫生的三名員工遇襲身亡，許多同事亦受傷。其他人道組織亦呈報指他們有數十名員工遇害。

目前在加沙，沒有一處地方是安全的。據加沙衞生部稱，已有超過14,000人喪生，其中一半是兒童，相等於加沙每200人就有一人死亡，同時有成千上萬人受傷。據聯合國統計，至少170萬人流離失所，平民被命令強迫南移，但以色列同樣在南部地區狂轟濫炸。在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的無國界醫生緊急救援隊呈報，在猛烈的轟炸和空襲後，大量傷者湧入醫院，當中被襲的包括擁擠而衞生惡劣的難民營。即使營內的人們能倖免於轟炸，傳染病和飢餓亦會奪去其性命。

當地的醫療系統已崩潰，醫護人員亦已身心俱疲，其中包括無國界醫生的員工。他們只能被迫在沒有麻醉或消毒手術工具的情況下，為嚴重燒傷的兒童截肢。由於以色列士兵下令強制撤離，一些醫生被迫拋下病人，並須作出只能保障自己或是病人生命的艱難二元抉擇。這種殘忍行為毫不合理。

無國界醫生最近派遣一支國際緊急救援隊進入加沙，向當地醫療設施提供醫療和外科能力，並支援組織的巴勒斯坦同事。然而，由於死傷眾多、基礎設施被毀、缺乏燃料等基本物資，以及局勢持續動盪，他們的救援工作嚴重受限。作為一個醫療人道組織，無國界醫生希望能做得更多，但在無情的全面戰事和圍困下根本無能為力。

「我們已盡力。請記住我們。」這是無國界醫生的急症醫生在加沙醫院的手術排程白板上寫下的話。(無國界醫生提供)

世界各國領袖迄今為止都未有採取任何有意義的行動，以阻止在加沙發生的殘忍暴行。無國界醫生堅信，若要阻止再有數以千計平民被殺，以及允許急需的人道援助送往該區，持續停火是唯一途徑。與此同時，必須立即停止無差別攻擊、強迫流離失所、襲擊醫院和醫護人員，以及結束圍困和對援助的限制。無國界醫生再次促請各國領袖立即採取行動以實現永久停火，並呼籲建立一個獨立機制，以監督是否有足夠的人道物資進入加沙。

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有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織，致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。組織目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此只基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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