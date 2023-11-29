新加坡美食廣場天花板鼠患　政府採取執法行動

詩家董食閣驚見垂死老鼠，新加坡食品局和國家環境局展開調查，在天花板處發現鼠患。當局將對大樓管理層，以及出現衛生疏忽的食物攤位採取執法行動。



《聯合早報》星期一（11月27日）報道，Facebook賬號Tiagong發佈影片，稱詩家董食閣出現鼠蹤。影片顯示，事件發生在烏節路詩家董百貨公司地下一層的食閣TANGS Market。當時餐桌上有個托盤，托盤上有一碗麵和一盤小食，一隻手掌大的老鼠正躺在麵碗旁，身體還在掙扎抽動。

食品局和環境局星期二（28日）晚上聯合發聲明說，當局接到通報後，立即聯合展開兩輪稽查，檢查範圍包括售賣外賣食品的食物攤位、公共區域以及天花板，看是否有蟲害或鼠患跡象。

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5食攤出現衛生疏忽 面對食品局執法行動

環境局將針對天花板鼠患，對大樓管理層採取執法行動。食品局則會對5個出現衛生疏忽的食物攤位採取行動。

食品局和環境局說，食物安全和病媒控制（vector control）是各方的共同責任，儘管有關當局制定和執行管制措施，業者和業主也須盡一分力。

食品局和環境局將繼續觀察有關各方在保障食品安全和杜絕鼠患方面的成效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

