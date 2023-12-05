黃循財今起訪華　將與丁薛祥主持新中合作聯委會議

新加坡副總理兼財政部長黃循財12月5日起訪問中國4天，期間將會見中共政治局常委、國務院總理李強，並與中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥共同在天津主持召開新中雙邊合作聯合委員會會議。



根據新加坡總理公署文告，黃循財是應丁薛祥邀請正式訪問中國，期間將到訪北京和天津。

這是繼5月中的上海和北京行後，黃循財年內第二次訪華。

黃循財和丁薛祥12月7日，在天津共同主持新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）會議。

始於2004年的JCBC，是新中最高層級的年度雙邊合作機制，每年輪流在兩國召開會議，評估雙方的務實合作，確定未來合作方向。

JCBC會議一般上由新加坡的一位副總理，以及中共政治局常委級的中國副總理共同主持。2023年是黃循財和丁薛祥首次擔任JCBC聯合主席。

這是新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情後，JCBC會議首次在中國線下召開，也是新中關係升級後的首場JCBC會議。新加坡總理李顯龍3底至4月初訪華時，新中將雙邊關係升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。

黃循財和丁薛祥也將共同主持3個政府間合作項目——中新蘇州工業園區、中新天津生態城，以及中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目的年度聯合協調理事會（Joint Steering Council，簡稱JSC）會議。JSC會議將評估3個旗艦政府間合作項目的進展，討論未來合作。

黃循財也將在天津與丁薛祥舉行雙邊會見。

2023年是天津生態城開發建設15周年，黃循財和丁薛祥也將在天津參加相關紀念活動。黃循財還會與中共政治局委員、天津市委書記陳敏爾會面。

在北京期間，黃循財將與李強會面。他也將分別與中共政治局委員、副總理何立峰、中國財政部長藍佛安會面。黃循財還會同旅居北京的新加坡人見面。

隨同黃循財訪華的有一個11位政治職務擔任者，包括新加坡貿工部長顏金勇，教育部長陳振聲，衛生部長王乙康，通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明，國家發展部長李智陞，總理公署部長兼教育部和外交部第二部長孟理齊博士，交通部代部長兼財政部高級政務部長徐芳達，交通部兼永續發展與環境部高級政務部長許連碹博士，國家發展部兼外交部高級政務部長沈穎，貿工部兼文化、社區及青年部政務部長劉燕玲，衛生部兼律政部高級政務次長拉哈尤瑪贊，以及各政府部門和機構的高級官員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

