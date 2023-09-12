金正恩訪俄｜美國務院警告勿對俄售武　否則將毫不猶豫實施新制裁

美國國防部11日表示，朝鮮領導人金正恩正前往俄羅斯。白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）再次呼籲，朝鮮不要向俄羅斯出售用於烏克蘭戰事的武器。美國國務院米勒（Matthew Miller）11日也稱，朝鮮如向俄羅斯轉讓武器將違反多項聯合國安理會決議，美國將毫不猶豫地實施新制裁。



美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）表示，根據美方信息，金正恩已在前往俄羅斯的途中，美方預計朝俄將舉行某種方式會晤。萊德拒絕提供更多細節，但稱美國擔心朝鮮或向俄羅斯提供物質支持。

沃森同日表示，正如美國此前的公開警告，預計金正恩訪問俄羅斯期間，將討論朝俄之間的武器交易。美國敦促朝鮮遵守承諾，勿向俄羅斯提供或出售武器。

這將是為外界所知的、金正恩第二次的訪俄之旅。對上一次是在2019年：

克里姆林宮10日曾表示，金正恩應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，將在「未來幾天內」抵俄，雙方可能會進行一對一會面，並指兩國代表團將舉行會談。克里姆林宮又稱，普京正在俄羅斯遠東地區、靠近朝鮮邊境的地方參加會議。

路透社11日較早時引述韓聯社電視台（Yonhap Television News，YTN）稱，金正恩已乘火車離開朝鮮前往俄羅斯。而普京9月11日至12日會在海參崴（Vladivostok）參加東方經濟論壇。