不懼美國制裁　金正恩頂風訪俄為哪般？

近來美國不斷警告朝鮮不要向俄羅斯提供武器，否則會加大對朝鮮制裁。但朝鮮領導人金正恩9月10日已經啟程前往俄羅斯進行訪問，不在乎美國制裁的用意不言自明。

雖然朝鮮和俄羅斯9月11日並未公布訪問的時間與地點，但是鑑於俄羅斯東方經濟論壇在符拉迪沃斯託克召開，金正恩的訪問行程應該就是圍繞符拉迪沃斯託克（Vladivostok，即海參崴）安排的。根據朝鮮方面的消息金正恩將在訪問期間同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫亦透露，普京將設正式午宴招待來訪的金正恩。

從朝鮮媒體披露的金正恩啟程畫面看，陪同金正恩出訪的有不少身穿軍裝的將領，此行俄朝談論軍事合作應是題中之義。烏克蘭戰爭爆發後，放眼全球，直接對俄羅斯進行支持的國家非常少見，能夠做到不譴責俄羅斯已經不易。為什麼金正恩要冒着被美國制裁的風險同訪問俄羅斯？

朝中社於 2023 年9月12日發布照片，顯示朝鮮領導人金正恩已啟程訪問俄羅斯，出發前獲官員及群眾送行。 （朝中社）

從戰略上看，朝鮮長期綁定中俄的目標是不會輕易改變的。中美結構性矛盾是未來相當長一段時間世界的主要矛盾。美國為了打壓中國必然重振盟邦關係。為了綁定韓國，美國沒有解決朝鮮核問題的動力，沒有同朝鮮和解的意願，朝鮮面臨的困境將會長久持續的存在。從這個層面看，美韓同朝鮮的矛盾也會是持久的。朝鮮未來的外交和戰略空間別無選擇，中俄是僅有的選擇。

國與國的關係是基於共同利益來維持的，除了政治上共同應對美國，中朝之間的共同利益是較少的。朝鮮在幫助中國化解美國打壓方面可以提供的支持是有限的。相對應，朝鮮能從中國這裏獲得的支持也不是無限度的。

在面對俄羅斯時，朝鮮同樣是弱勢一方。烏克蘭戰爭爆發後朝鮮多次明確表態支持俄羅斯的特別軍事行動，是相對弱勢的朝鮮一方抓住機會為相對強勢的俄羅斯提供的支持。當這種支持升級轉化為武器供應合作，尤其合作是由強勢一方俄羅斯提出時，朝鮮沒有空間拒絕，同時朝鮮在原本弱勢的合作關係中價值得到了放大。美國加大支持盟友韓國後，朝鮮從俄羅斯處獲得更多的支持也是對美韓的一種對沖效應。因此強化俄朝關係是金正恩必然的選擇。

朝俄關係・俄朝關係・普京與金正恩：2019年4月25日，俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩在俄羅斯海參崴舉行會議期間合影留念。（Pool via REUTERS）

從現實看，俄羅斯急需要朝鮮提供武器支援，朝鮮需要俄羅斯提供軍事技術以及糧食援助，這是兩個國家的互惠支持。美國對朝鮮的制裁已經無以復加，也不可能短期內解除對朝制裁。換句話說，已經沒有什麼不可以失去，就無所謂美國再添加制裁。

今年7月底，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）率軍事代表團訪問朝鮮慶祝朝鮮戰爭停戰70周年，金正恩和紹伊古幾乎形影不離，金正恩一共四次單獨接見俄方代表團。紹伊古的訪問結束後，金正恩8月3日至5日視察多家軍工廠並親自打槍，8月9日朝鮮召開八屆軍委第七次擴大會議。8月11日至12日金正恩再次視察了朝鮮的多家軍工廠。

提高武器裝備產量、提升軍工生產能力，是8·9會議主要議題之一。視察軍工廠時金正恩指出了「國防經濟工作的重要方向」，這些都暗示了朝鮮將加大軍火出口的力度。8月28日朝鮮海軍節之際，金正恩視察海軍司令部並設宴款待海軍各級將領，提出了發展海軍的任務及目標，包括在最短時間內大大提升海軍現代化水平和戰鬥力的目標。

如果俄羅斯能夠提供軍事技術支援，能夠提供糧食支持，朝鮮是歡迎的。因此，紹伊古伸出橄欖之後，金正恩此番訪俄可能是親自有所回應給出確定答覆。