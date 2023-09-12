不懼美國制裁 金正恩頂風訪俄為哪般？
近來美國不斷警告朝鮮不要向俄羅斯提供武器，否則會加大對朝鮮制裁。但朝鮮領導人金正恩9月10日已經啟程前往俄羅斯進行訪問，不在乎美國制裁的用意不言自明。
雖然朝鮮和俄羅斯9月11日並未公布訪問的時間與地點，但是鑑於俄羅斯東方經濟論壇在符拉迪沃斯託克召開，金正恩的訪問行程應該就是圍繞符拉迪沃斯託克（Vladivostok，即海參崴）安排的。根據朝鮮方面的消息金正恩將在訪問期間同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫亦透露，普京將設正式午宴招待來訪的金正恩。
從朝鮮媒體披露的金正恩啟程畫面看，陪同金正恩出訪的有不少身穿軍裝的將領，此行俄朝談論軍事合作應是題中之義。烏克蘭戰爭爆發後，放眼全球，直接對俄羅斯進行支持的國家非常少見，能夠做到不譴責俄羅斯已經不易。為什麼金正恩要冒着被美國制裁的風險同訪問俄羅斯？
從戰略上看，朝鮮長期綁定中俄的目標是不會輕易改變的。中美結構性矛盾是未來相當長一段時間世界的主要矛盾。美國為了打壓中國必然重振盟邦關係。為了綁定韓國，美國沒有解決朝鮮核問題的動力，沒有同朝鮮和解的意願，朝鮮面臨的困境將會長久持續的存在。從這個層面看，美韓同朝鮮的矛盾也會是持久的。朝鮮未來的外交和戰略空間別無選擇，中俄是僅有的選擇。
國與國的關係是基於共同利益來維持的，除了政治上共同應對美國，中朝之間的共同利益是較少的。朝鮮在幫助中國化解美國打壓方面可以提供的支持是有限的。相對應，朝鮮能從中國這裏獲得的支持也不是無限度的。
在面對俄羅斯時，朝鮮同樣是弱勢一方。烏克蘭戰爭爆發後朝鮮多次明確表態支持俄羅斯的特別軍事行動，是相對弱勢的朝鮮一方抓住機會為相對強勢的俄羅斯提供的支持。當這種支持升級轉化為武器供應合作，尤其合作是由強勢一方俄羅斯提出時，朝鮮沒有空間拒絕，同時朝鮮在原本弱勢的合作關係中價值得到了放大。美國加大支持盟友韓國後，朝鮮從俄羅斯處獲得更多的支持也是對美韓的一種對沖效應。因此強化俄朝關係是金正恩必然的選擇。
從現實看，俄羅斯急需要朝鮮提供武器支援，朝鮮需要俄羅斯提供軍事技術以及糧食援助，這是兩個國家的互惠支持。美國對朝鮮的制裁已經無以復加，也不可能短期內解除對朝制裁。換句話說，已經沒有什麼不可以失去，就無所謂美國再添加制裁。
今年7月底，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）率軍事代表團訪問朝鮮慶祝朝鮮戰爭停戰70周年，金正恩和紹伊古幾乎形影不離，金正恩一共四次單獨接見俄方代表團。紹伊古的訪問結束後，金正恩8月3日至5日視察多家軍工廠並親自打槍，8月9日朝鮮召開八屆軍委第七次擴大會議。8月11日至12日金正恩再次視察了朝鮮的多家軍工廠。
提高武器裝備產量、提升軍工生產能力，是8·9會議主要議題之一。視察軍工廠時金正恩指出了「國防經濟工作的重要方向」，這些都暗示了朝鮮將加大軍火出口的力度。8月28日朝鮮海軍節之際，金正恩視察海軍司令部並設宴款待海軍各級將領，提出了發展海軍的任務及目標，包括在最短時間內大大提升海軍現代化水平和戰鬥力的目標。
如果俄羅斯能夠提供軍事技術支援，能夠提供糧食支持，朝鮮是歡迎的。因此，紹伊古伸出橄欖之後，金正恩此番訪俄可能是親自有所回應給出確定答覆。