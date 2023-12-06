普京今訪沙特阿聯酋　克里姆林宮介紹會晤安排

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）12月6日出訪阿聯酋和沙特阿拉伯，7日在克里姆林宮會見伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。



俄衛網5日引述俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov）表示，普京與阿聯酋（UAE）總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）和沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammad bin Salman）會首先在兩國代表團參與下進行談判，然後舉行一對一會談。

據烏沙科夫介紹，普京訪問阿聯酋期間，「首先會在機場正式迎接；隨後在王宮內舉行會談，在兩國代表團參與下進行談判；然後將舉行我國（俄羅斯）總統與（阿聯酋）總統穆罕默德的一對一會談」。

烏沙科夫指出，普京訪問沙特阿拉伯時，也將先舉行有兩國代表團參與的談判；然後舉行普京與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼的一對一會談。

烏沙科夫補充道，目前沒有普京與阿聯酋總統和沙特王儲在會談後聯合發表媒體聲明的安排。

他表示，目前正在制定普京出訪兩國期間將要簽署的文件；如果訪問期間商定簽署其他文件，不會為此舉行簽字儀式。

烏沙科夫還說，普京與阿聯酋、沙特阿拉伯和伊朗領導人舉行會談時，除了目前最為激烈的以巴衝突外，將談到俄對烏特別軍事行動，以及其加入金磚國家的問題。