普京出訪沙特及阿聯酋推進與中東關係　俄羅斯重返國際舞台

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）12月6日起出訪中東，展開外訪行程。外界分析這是普京希望藉以推進與中東關係，讓俄羅斯重返世界舞台的舉措。



普京此行將分別訪問阿聯酋與沙特，據克里姆林宮介紹，這次訪問是為討論雙邊關係、以哈衝突和國際政局。普京因俄烏衝突被國際刑事法院（ICC）發出通緝令，近年甚少出席國際會議，只曾到過中國和一些前蘇聯加盟共和國等。

圖為2019年10月，沙特阿布蓋格的一個石油工場。俄羅斯料與沙特討論加強石油合作。（Reuters）

美國《華爾街日報》分析指出，沙特和阿聯酋未有加入國際刑事法庭，因此普京不會有被拘捕風險。更重要的是，普京可藉這次訪問加強與中東關係，並挑起中東國家與美國之間的分歧。

普京把以巴衝突歸咎是美國在中東政策上的失敗，批評美國忽視了「尋求雙方都能接受的妥協」的重要性。

在利雅得，普京將與王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會面，討論石油政策及加沙與烏克蘭的衝突，還將討論貿易和投資。這兩個主要的石油生產國在制定石油政策方面保持合作，讓雙方透過飆升的油價賺取額外收入。美國不滿兩國的合作並批評這是支持莫斯科的行為。

沙特的競爭對手伊朗是俄羅斯在中東唯一的軍事盟友，伊朗一直威脅加入以巴衝突。分析認為普京希望被視為實際上斡旋和平的人，利用與沙特及德黑蘭的關係充當斡旋角色。

圖為12月5日，阿聯酋杜拜。普京將出席聯合國氣候峰會。（Reuters）

至於在阿聯酋，普京將與總統穆罕默德‧阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會晤，普京將同時參與在在杜拜舉行的聯合國氣候峰會（COP28）。

自西方對俄羅斯實施嚴厲制裁，阿聯酋成為俄羅斯資金的樞紐。面對歐美向俄羅斯實施出口限制，禁止晶片、電子元件和其他軍民兩用產品輸出俄羅斯，阿聯酋堅持不讓步，繼續向俄羅斯出口相關產品。

分析指普京的外交努力旨在加強急需的夥伴關係，並向西方發出信號，表明俄羅斯即使受到歐美排斥，仍能與華盛頓名義上保持一致的中東國家產生影響並獲得支持。