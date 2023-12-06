英國針對俄軍供應鏈作46項新制裁　涉3中企

英國12月6日宣布對一些國家的個人和團體實施46項新制裁，稱其涉及俄羅斯軍事供應鏈並幫助維持俄羅斯對烏克蘭的入侵。



英國外交部6日稱，受制裁的實體包括在中國、白羅斯（Belarus）土耳其、塞爾維亞（Serbia）、阿聯酋（UAE）和烏茲別克（Uzbekistan）運營的實體。

當中包括Asia Pacific Links Limited、Sinno Electronics Co., Limited、Xinghua Co., Limited。它被被指供應對俄羅斯作戰努力至關重要的、受制裁商品。

英外交發展部國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan，又譯特里維廉）說：「我們將繼續加大對普京（Vladimir Putin）的施壓，並打擊向俄羅斯提供受限商品和技術的第三方，無論他們在哪。」

透過將在中國、塞爾維亞和烏茲別克等運營的實體納入名單，英國現已對30多個支持俄羅斯戰爭的第三國實體採取行動。

它們涉及無人機和飛彈零件設計和製造以及電子部件進口相關的個人和實體，還包括4個參與俄羅斯石油貿易的阿聯酋實體。