美國共和黨第四場辯論黑利遭圍攻　民調：她與德桑蒂斯爭黨內第二

美國共和黨總統候選人第四場初選辯論12月6日舉行，沒出席前3場辯論的前總統特朗普（Donald Trump）繼續缺席。另外4名候選人唇槍舌劍，在民調中支持率上升的美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）成為對手圍攻的對象。



黑利、佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、新澤西州（New Jersey）前州長克里斯蒂（Chris Christie）、生物科技富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）出席這一輪辯論。

路透社6日稱，與特朗普關係密切的拉馬斯瓦米與德桑蒂斯聯手，批評黑利「腐敗」和「法西斯」，因她透過演講賺錢，以及在美國飛機製造商波音公司（Boeing）董事會擔任董事。她的回應暗示對手嫉妒她得到捐款大戶的支持。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley，左）與佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis，右）等人2023年12月6日出席共和黨第四場初選辯論。是次辯論由美媒新聞國度（NewsNation）舉辦，假座阿拉巴馬大學（University of Alabama）舉行。（Reuters）

美國《信使報》與調查機構哈里斯X公司11月22日至28日進行的網上民調結果顯示，68%受訪共和黨選民支持特朗普，德桑蒂斯以9%的支持率排第二，第三是7%的黑利，拉馬斯瓦米是4%，克里斯蒂以及其他候選人的支持率為1%或更少。

美媒「新聞國度」（NewsNation）和美國選舉預測機構「決策台總部」（Decision Desk HQ）網站12月4日聯合發布的一項民調，在受訪共和黨人當中，德桑蒂斯和黑利支持度分別是11%及10%，正在爭第二位，而特朗普一直以壓倒性姿態穩居第一位（60%）。

《信使報》與哈里斯X公司在11月27日至12月1日進行的網上民調結果顯示，如代表兩黨競遂白宮寶座的對手是特朗普和拜登（Joe Biden），特朗普將領先拜登4個百分點。如果是黑利與拜登對決，她也將領先拜登4個百分點。