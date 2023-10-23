以色列哈馬斯將有殊死戰　哈馬斯教戰手冊曝光　證有計劃殺平民

掌控加沙地區的巴勒斯坦極端組織哈馬斯，7日對以色列發動大規模攻擊。



武裝分子闖入以色列南部社區大屠殺，並俘虜部份民眾前往加沙地區當人質，導致逾1400人死亡。

《華盛頓郵報》等媒體指出，根據從哈馬斯武裝分子遺體發現的教戰手冊，以及其他發現的文件，可以得知哈馬斯為這場血腥屠殺做了充分的準備。

詳錄屠殺及綁架平民指示 教故意用人質當炮灰（點圖放大閱讀）：

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報導指出，手冊裏條列出武器操縱說明、以色列軍事裝備漏洞、還提供用刀殺人時的訣竅。

該手冊似乎是為哈馬斯旗下武裝團體卡桑旅（Ezzedine al-Qassam Brigades，又稱艾茲丁卡薩姆旅）的不同部門量身打造，包括反坦克、工程、狙擊、步兵、隧道專家與突襲部隊（shock troops）。

手冊第一頁記載：「這是一份秘密軍事文件，應妥善保管。除非接獲命令，不准攜帶移動。」

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手冊封底印着巴勒斯坦人阿札姆（Abdullah Yusuf Azzam，又譯阿扎姆）的照片，他是本拉登（Osama Bin Laden）的導師。前以色列軍方情報局巴勒斯坦事務部負責人米爾斯泰因（Michael Milshtein）等專家檢查該手冊後，判斷手冊真實性高，與攻擊發生後，以色列軍方和急救人員蒐集的其他文件相符合。

中東專家塔米米（Aymenn Jawad Al-Tamimi）廣泛研究從伊拉克與敘利亞戰場找到的文件，他也認為《華盛頓郵報》持有的文件真實性高，指出「戰士擁有這種文件並不奇怪」。

《華盛頓郵報》取得的文件記載了武器操作指南和以色列坦克與裝甲車的弱點。不僅如此，在突襲部隊的部份，還揭露刺傷他人的最佳位置，包括鎖骨附近的頸部、腋下和脊椎。

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其他哈馬斯文件囊括加沙周遭社區的地圖和詳細攻擊計畫，涵蓋殺害和綁架平民的意圖。

英國《每日通訊報》則報導，他們取得一份哈馬斯的手冊，指示武裝分子如何把人質作為肉盾，與以色列武裝部隊交火，並殺害任何構成威脅的對象。文件用阿拉伯文記載「殺死會造成麻煩的人和構成威脅的人」。

此外，文件中還指示哈馬斯成員將部份人質聚集起來，把他們當作「炮灰」，並確保他們容易被人看見。

以色列官員指出，這些手冊顯示哈馬斯在發動襲擊前，進行長達好幾個月的精心策畫。以色列軍方表示，情報局與Yahalom特戰工兵單位，已經蒐集上百份文件和素材，包括哈馬斯的手機、通訊設備、照相機與情報文件。

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