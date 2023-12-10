英國威廉王子一家聖誕卡照片簡約有型　3兄妹初見「小大人風範」

聖誕節臨近，英國王室12月9日公開官方不同聖誕卡的照片，其中王儲威廉（Prince William）就選擇單色全家福照片，而英王查理斯三世（King Charles III）則以出席加冕禮當天的彩色照片作為賣點。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，王室高層成員定期都會公開用於官方聖誕卡的照片，再寄給親朋好友和同事。

威廉王子去年選擇一家五口在夏天手牽手散步的照片作為聖誕卡設計，而今年則以淺色恤衫便服的形象上陣。報道提到，今次的單色照片早前在溫莎（Windsor）拍攝，其中夏洛特公主（Princess Charlotte）坐在椅子上，一臉笑容的樣子與父親威廉王子完全是「同一餅印」。

而查理斯三世的則是第二年以英王身分拍攝聖誕卡照片，該照片攝於5月6日加冕禮當天，他在白金漢宮（Buckingham Palace）披上佐治六世（King George VI）曾穿着過的帝袍，與戴上18世紀的「瑪麗后冠」（Queen Mary's Crown）的王后卡米拉（Queen Camilla）站在一起，並在卡上印有「祝你聖誕及新年快樂」的字句。