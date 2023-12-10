COP28｜解振華：中方非常支持「損失與損害」基金

據中新社報道，中國氣候變化事務特使解振華12月9日在阿聯酋杜拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）期間回應中外媒體關切時表示，中方非常支持「損失與損害」基金。



2023年12月6日，《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28次會議（COP28）在阿聯酋杜拜舉行期間，人們進出中國館。（Reuters）

針對大會首日達成的「損失與損害」基金，中國是否參與的問題，解振華透露，「損失與損害」基金現在開始籌資、運轉了，「我們非常支持」。他指出，中國主要是通過南南合作和綠色「一帶一路」兩個渠道加強與發展中國家的合作和對其的支持。

「我們已經實實在在地開始行動了。」解振華說，中國既有捐資，也有技術方面的合作和支持。中國開展氣候變化領域南南合作已經很多年了，也就是幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力。中國已經與100多個國家和地區開展了綠色能源項目與合作。另外，中國在埃塞俄比亞、阿根廷、黑山等國也建設了風電和光伏發電項目。

截至目前，中國已與40個發展中國家簽署48份氣候變化南南合作諒解備忘錄，合作建設4個低碳示範區，開展75個減緩和適應氣候變化項目，舉辦57期應對氣候變化南南合作培訓班。

2023年12月8日，《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28次會議（COP28）在阿聯酋杜拜舉行期間，人們在中國館附近的熊貓藝術裝置拍照。（Reuters）

此外，針對化石能源替代問題，解振華表示，中方現在正在跟各主要國家、主要集團進行密集磋商，希望找到一個明確、正確的未來方向，既反映正能量，又體現最大的包容性，讓大家都能夠接受。目前針對這一問題的磋商已經有了積極進展。

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）於11月30日至12月12日在杜拜舉行。中國國家主席特別代表、國務院副總理丁薛祥出席大會時指出，中國一直重信守諾，為全球氣候治理作出重要貢獻。同時他強調，各方應強化落實行動，充分兌現已有承諾，特別是發達國家應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建設支持，以行動化願景為現實。