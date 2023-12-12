Zara被網民狠批挪用以巴衝突作時尚廣告　品牌迅速解釋並決定下架

【Zara/ 以巴衝突/ 以巴衝突】快時裝Zara因廣告宣傳而陷入爭議。公司最近發布的一輯廣告，被網民指為與以巴衝突的戰地相似，因而在社交媒體上廣受批評，許多人呼籲罷買Zara。



最終，Zara決定把廣告打架。



以巴衝突戰火連連死傷無數（Getty Images）

以巴衝突持續，戰火下不少市民流離失所，甚至喪失生命。而在世界的另一端，快時裝Zara日前推出最新廣告「The Jacket」，當中白布包裹人像雕塑藝術品、大木箱、破爛場景，被網民指讓人聯想到以巴戰區下的廢墟瓦礫，特別是用白布包裹著人形狀物品，看來太接近裹屍的白布，引來千夫所指，加上照片中的星級模特兒Kristen McMenamy卻身穿時尚服飾，跟以巴衝突死傷無數形成強烈的對比，甚至有網民指Zara在文化挪用的同時，不但沒有給予傷者及亡者充分的尊重，更是為了一輯廣告而利用他人的悲劇，沒有盡好企業應有的社會責任之餘更是冷酷無情。

Zara的「The Jacket」廣告照片（Zara）

Zara整輯廣告看來是以藝術品為出發點，也許是出現在不適當的時間，令人將廣告和以巴衝突產生聯想，大平盛世的話，這不過是一輯以古歐洲文藝風格來提升快時尚格調的設定，可是現在戰火連連，品牌敏感度確實不足。

經過網民一日內洗版式負評後，Zara已將廣告下架，並解釋照片原意並非如此，引起不必要的誤會決定將廣告下架。

ZARA廣告照引爭議。（微博）

ZARA廣告照引爭議。（微博）

回帶重看歷史，Zara已非第一次因廣告而引發爭議。Zara 2019年時發布新彩妝產品宣傳，中國模特兒李靜雯滿臉雀斑的照片引發爭論，被指刻意醜化亞洲女性，更有網友直指ZARA辱華。其後也曾出現被指物化女性、歧視同性戀者的廣告。

Zara作為快時裝的巨頭，是年輕人與上班族的心頭好，亦多多少少帶有一定的影響力，的確需要更強的社會責任及觸覺。今次廣告再度備受批評，品牌對時事事件的敏感度看來需要大大提升。