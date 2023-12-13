最大穩定幣不穩定？標普全球評級：泰達幣面臨信用等多種風險

標普全球評級（S&P Global Ratings）指出，市值最大穩定幣——泰達幣（Tether）的穩定性有限，原因是缺乏有關託管人、交易方和提供儲備的銀行賬戶相關實體訊息。



標普全球評級星期三（12月13日）首次發布穩定幣（stablecoin）的穩定性評估報告，指泰達幣的儲備很大部份是短期美國國庫券和其他美元現金等價物，同時存在大量披露有限的高風險資產，這類資產可能面臨信用、市場、利率或外匯風險。

相比之下，市值第二大穩定幣——USD Coin更穩定，這是因為它主要是由短期證券和銀行存款等低風險資產提供充分支持。這些資金主要存放在貝萊德（BlackRock）在美國證券交易委員會註冊的儲備基金Circle Reserve Fund中。截至2023年9月29日，它的抵押率維持在100%。

上述報告旨在評估穩定幣與法定貨幣掛鈎及維持穩定價值的能力。

圖為貝萊德（BlackRock）美國紐約市辦公室外標誌，攝於2016年10月17日。（Reuters）

穩定幣一定穩定？

作為加密貨幣的一種，穩定幣旨在維持相對穩定價值，避免用戶遭遇加密市場的高波動性。它主要分為3種類型：使用現實資產作為主要儲備、加密貨幣作為抵押品，以及利用算法來控制供應和價格穩定。

泰達幣是以美元掛鈎，讓用戶能以一對一匯率將泰達幣兌換成美元。

紐約司法機構早前就泰達幣發行商Tether Holdings謊報儲備金而對公司展開長達4年調查和起訴，2021年2月雙方以1,850萬美元達成和解，不過Tether Holdings自此要發布季度儲備金報告。

標普全球之前發布一份研究報告中強調，穩定幣面對市場波動、技術、需求和供給以及流動性等風險，最大挑戰就是與價值脫鈎。2022年5月突然崩盤的TerraUSD穩定幣以算法來控制，它的崩盤引發加密貨幣市場大震盪，許多投資者蒙受虧損。

本文獲《聯合早報》授權轉載

