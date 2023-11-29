股神拍檔芒格離世　曾促美國學中國禁加密幣　籲中美「搞好關係」

股神巴菲特（Warren Buffett）拍檔、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）11月29日逝世，享年99歲。他生前曾多次批評比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，甚至敦促美國政府跟隨中國禁止一切相關服務。他亦屢次談及中美關係，反對兩國交惡。



促華府仿中國禁加密幣

芒格2月曾在《華爾街日報》（WSJ）撰文稱，加密貨幣缺乏監管，導致可悲的放縱及賭博心態，敦促美國政府仿傚中國，禁止提供虛擬貨幣交易、訂單匹配、代幣發行與衍生品服務。

他表示，「實施加密貨幣禁令後，美國應該做什麼？好吧，還有一個行動可能是有意義的：感謝中國共產黨領導人以非凡理智樹立起傑出榜樣。」

圖為2018年5月5日，芒格（Charlie Munger）在奧馬哈出席巴郡哈撒韋公司年會。（Reuters）

批中美交惡「愚蠢」

芒格5月曾與巴菲特談及中美關係，指一切在中美間製造衝突的行為都「相當愚蠢」，美國應該和中國搞好關係。

他當時指，「如果有一件事我們應該做，那就是與中國友好相處，與中國進行大量的自由貿易，這符合我們共同的利益。這太明顯了，那會帶來盡可能多的安全和創造力。想想蘋果公司和中國這個大供應方的合作所實現的。讓蘋果和中國雙雙獲益。我們就應該和中國那樣去做生意。加劇兩國緊張關係的行為都是愚蠢、愚蠢、愚蠢的。」

看好中國市場

芒格2022年2月16日出席Daily Journal公司年會時表示，自己長期看好中國市場，而美中緊張關係升級是極其愚蠢（massively stupid），這並非因為兩國政府體制不同，亦非其中一國某方面做得比另一國好，希望中美能更好地相處。

圖為2019年5月3日，芒格（Charlie Munger）在奧馬哈出席巴郡哈撒韋公司年會。（Reuters）

芒格2021年受訪時曾談及螞蟻集團上市計劃遭煞停一事。他當時稱，中國共產黨「先發制人地介入，阻止投機行為」，做法是對的，而美國「了不起的自由企業經濟」正放任瘋狂的人。他又稱，不想全盤接受中國的制度，但樂見美國擁有中國制度的金融部份。

當時正值新冠疫情。他評論中國防疫措施指，「中國是純粹的極權主義國家，他們乾脆將國民關閉6個星期。事實證明，這樣做是完全正確的。」

芒格2023年出席巴郡年會時，形容比亞迪是自己買過最喜歡的股票，又指沒有企業投資回報率能超過比亞迪。他亦曾表示，中國經濟在未來20年內的前景，比幾乎任何其他大型經濟體都要好，甚至稱「對芒格家族而言，應沒有比中國更好的地方」。