泰國：6中國籍被捕乞丐非人口販賣受害者　為「高收入」自願入境

泰國11月27日稱，6名因在曼谷街頭行乞而被捕的中國籍人士不是酷刑、身體虐待、或人口販賣的受害者。他們當中有人是得悉在曼谷行乞「收入高」而自願入境。



這些行乞人士有臉部畸形或身體殘障。泰國移民局首長伊提波（Ittipol Ittisarnronnachai，暫譯）27日在記者會上說，有被拘留者承認得悉在曼谷行乞一天可獲多達1萬泰銖（約2,233港元）後，自願入境泰國。

泰國移民局2023年11月27日召開記者會，向傳媒講述中國籍男女在泰國涉行乞被捕的案情（泰國移民局FB）

根據泰國警方的調查，部份被捕人士互相認識，而這些人身上的傷痕大多是以前經歷火災留下的疤痕，沒人聲稱是受到虐待或欺凌，也沒發現強迫行乞的情況。

他們通常選擇乘公共交通工具前往不同的乞討地點，並在泰國租屋。警方發現，他們乞討所得的款項都存入各自的銀行賬戶，並沒有轉賬給其他人。

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泰國頭條新聞27日報道，其中一名被捕中國籍女子是34歲的吳某，她向警方稱之前是到泰國旅遊，發現旅遊區有很多人行乞，可能收入不錯，於是回國後便再次到泰國行乞，結果發現真的「高薪」，有時一天可獲1萬泰銖（約2,233港元）。

另有一名被捕女子是39歲的袁某，她與吳某是情侶關係，一起到泰國「做乞丐」，兩人之前在中國就以乞討為生，又曾到馬來西亞，至今年中才到泰國，覺得收入不錯，因此在泰國期間一直行乞。