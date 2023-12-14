韓媒「憑兩點」認出金正恩換新車　質疑安理會制裁有漏洞

韓媒12月11日稱，朝鮮領導人金正恩近期換一輛豪華的Mercedes-Maybach S650作為他的專車。《朝鮮日報》14日稱，在不選配的情況下，這款車起價為3.1億韓圓（約187萬港元）。



韓國首爾廣播公司（SBS）新聞台稱，2023年12月3日和4日在平壤舉行的全國母親大會的群眾為與金正恩合照，在平壤體育館前的廣場排隊。金正恩乘專車到達，一眼就能看出是新車。新車背面有「邁巴赫」（Maybach）標誌和S650的字樣。（影片截圖）

韓國首爾廣播公司新聞台指出，12月3日和4日在平壤舉行的全國母親大會的群眾為了與金正恩合影，在平壤體育館前的廣場排隊。金正恩乘坐的專車到達，一眼就能看出新車。新車背面有「邁巴赫」（Maybach）標誌和S650的字樣。

金正恩專車：圖為2023年9月13日，朝鮮領袖金正恩的專車來到俄羅斯東方太空發射場外。它是由平治集團生產的Maybach，按理是不能出口到朝鮮的。而戴姆勒亦否認與平壤政府有正式來往。（Pool via Reuters）

金正恩9月訪問俄羅斯時，把自己的平治轎車用專列火車運到俄羅斯，但他當時乘坐的轎車背面沒有邁巴赫標誌和S650的字樣。一般預料，金正恩可能最近一兩個月更換專車。

報道指出，這款車是從2019年出廠的新型Mercedes-Maybach。由於它是價值不菲的最高級轎車，屬於安理會禁止對朝出口的奢侈品。

根據《紐約時報》對2019年平治汽車進入朝鮮的途徑進行追蹤調查，在4個月內輾轉經過5個國家秘密進口到朝鮮，而這輛新車預計也過多個國家走私到朝鮮。

▼朝鮮領袖金正恩9月13日訪問俄羅斯期間，獲俄羅斯總統普京邀請參觀他的專車，並讓金正恩試坐汽車後座。

分析指出，這意味着國際社會對朝鮮採取嚴厲的制裁措施仍有很大的漏洞。

日本《朝日新聞》報道，日本警方7日以涉嫌違反關稅法對神奈川縣千葉市一家汽車零部件進出口企業總部進行調查。

據報道，該公司計劃從橫濱港經新加坡和孟加拉國，向朝鮮出口一輛價值超過1000萬日圓的豐田雷克薩斯轎車。

朝鮮2013年3月進行第三次核試驗後，安理會通過對朝制裁決議第2094號，禁止高級轎車等奢侈品進入朝鮮。另外，安理會2017年12月一致通過對朝制裁決議第2397號，禁止運輸工具向朝鮮出口。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

