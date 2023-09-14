普京邀試坐總統座駕　車迷金正恩好開心｜有片

朝鮮領袖金正恩訪問俄羅斯，獲俄羅斯總統普京邀請參觀他的專車，並讓金正恩試坐汽車後座。



路透社稱根據國營電視台拍攝的片段，13日金正恩到達東方太空發射場（ Vostochny Cosmodrome），普京陪同他在場內參觀。

兩人在主建築散步及聊天，走着走着來到普京停在道路上的Aurus總統專用的豪華轎車。普京的手對汽車比了比，金正恩則一臉好奇。

▼普京邀請他進入後座試坐，自己則從另一側上車。金正恩登上專車後一臉笑容。之後金正恩又在專車走旁走了一圈。

普京這輛Aurus Senat總統專車，由一間以縮寫為NAMI的俄羅斯國家汽車工程研究院所開發。

普京2018年在他第4個總統就職典禮首度以Aurus代步，放棄此前使用的平治車，傳達總統也選用國產車的愛國訊息。

俄羅斯國旗：圖為2023年9月13日，俄羅斯總統普京的Aurus Senat總統專車停泊在東方太空發射場外。Aurus Senat是由一間以縮寫為NAMI的俄羅斯國家汽車工程研究院所開發。（Pool via Reuters）

金正恩13日是搭乘他私人的Maybach轎車前往發射場。這輛車此之被運上金正恩的專用列車，跟着大批隨行人員一起從平壤來到俄羅斯。

金正恩據說是不折不扣的車迷，曾搭乘過不少名車，包括好幾款不同的平治、一輛凌志（Lexus）休旅車，以及一輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）Phantom。

它們均屬於聯合國決議案認定的奢侈品，依規定成員國不得向朝鮮出口，因此據信是以走私方式進入朝鮮的。

生產Maybach的德國戴姆勒（Daimler）已說不知道金正恩那輛車和其他平治車是如何入朝的，並說公司和平壤政府並無往來。

金正恩專車：圖為2023年9月13日，朝鮮領袖金正恩的專車來到東方太空發射場外。它是由德國戴姆勒（Daimler）生產的Maybach，按理是不能出口到朝鮮的。而戴姆勒亦否認與平壤政府有正式來往。（Pool via Reuters）

時任美國總統特朗普（Donald Trump）2018年與金正恩舉行「特金會」時，也曾讓金正恩一窺美國總統座車「野獸」（The Beast）內部。但金正恩當時沒坐進去。

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