周庭棄保｜警國安處李桂華斥誠信破產﹕若限期前未回港將變逃犯

警方國家安全處今日（14日）召開記者會，交代新增5人至懸紅通緝名單，以及再拘捕4人透過訂閱涉嫌資助潛逃海外人士。國安處總警司李桂華於記者會上，回應周庭周庭棄保潛逃一事，他指警方一向就受查人士的保釋安排「有傾有講」，可按情況作改動，而有人提出要到海外讀書，取得警方信任後，獲交還證件及更改報到時間，但卻在離境後表明不回港，李桂華批評是「誠信破產」。他續指，現階段周庭仍不算是逃犯，但如果她在限期前（12月底）未回港報到，她便成為逃犯，警方會作出通緝。



國安處總警司李桂華表示，若周庭在報到限期前回港報到，便不算是逃犯。（梁偉權攝）

有記者問及周庭稱被國安警帶到深圳一日遊，以換取護照一事是否屬實，以及有何法律依據。李桂華指不便就周庭事件公開細節。

惟他指出，根據第232章《警隊條例》第52段，容許警方向被捕人士提供保釋，保釋條件包括保釋金及報到；而根據國安法第43條附表2，亦容許警方向法庭申請要求被調查人士交出旅遊證件，以限制其離境，然而警方「並唔係鐵板一塊，向保釋上有傾有講」，例如對方提出有學業需求更改報到時間，或因搬遷要求改報到警署，警方都會予以批准；至於限制離境上，警方亦會因應對方要求，以及是否構成風險，以判斷是否可以作出更改，「以上並唔係法律上賦予我哋去懲罰佢，只不過係協助我哋調查，如果有時有人提出，我哋會去考慮」。

惟有人提出要到外國讀書，並交出大量文件以獲取警方信任，獲更改其保釋條件，包括更改擔保時間、交還旅遊證件容許她出境，而她承諾會回港擔保，「最尾佢冇返到嚟，即係講大話啦，即係誠信破產啦，我相信問題向佢身上」。但他強調，根據警方紀錄，她仍未正式犯法，若她把握機會回港擔保，便不屬於逃犯，但在限期前不回港報到，她便成為逃犯，警方會作出通緝。