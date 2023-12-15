美國要求以色列在加沙轉向低強度行動　減少傷亡

美國總統拜登（Joe Biden）敦促以色列在加沙地帶的軍事行動中「更加謹慎行事」，而美國官員確認，美國要求以色列將戰爭轉向以高價值目標為重點的低強度行動，以減少平民傷亡。



彭博社報道，拜登星期四（12月14日）對記者說：「我要他們專注於如何拯救平民生命，並不是要他們停止追擊哈馬斯。」

另據路透社報道，一名美國高級官員說，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）訪問以色列時，與以方官員討論了將襲擊轉向以高價值目標為重點的低強度行動。

但這名官員說，為這種改變給出具體的時間表「不是負責任做法」。他也透露，沙利文和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）非常詳細的討論了把其餘人質帶出加沙地帶的努力；雙方也就加沙地帶的未來應該由巴勒斯坦人領導達成廣泛共識。

圖為2023年12月13日，以軍裝甲車在以色列南部接壤加沙邊境參加演習。（Reuters）

另有多名美國官員說，沙利文星期五（15日）將到約旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah），與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。

沙利文將和阿巴斯討論以巴戰爭，並確保哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列發動的突襲行動不再重演。

沙利文星期四說，約旦河西岸和加沙地帶需要由一個更新的巴勒斯坦權力機構來領導。

本文獲《聯合早報》授權轉載

