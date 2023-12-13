C919訪港｜直擊國產機三特色　中間座更寬敞　ARJ21設特大觀景窗

國家自主研製民航客機C919及ARJ21訪港，未來數天會在機場停機坪展示，周六將在維港上空翺翔。記者今日（13日）率先參觀兩架國產客機，兩架飛機艙門地下均鋪有簡體字「歡迎」紅地氈，令乘客感受賓至如歸特色



當中，C919設8個頭等座及150個經濟座位，經濟艙為左右三人座，特別在以往感覺較擠迫的中間座椅採人性化設計，感覺較寬敞。ARJ21設有特大觀景窗，讓乘客可飽覽沿途風景，飛機更特別為今次香港之旅加入中國多個城市地標的標誌，行李架則印有共產黨黨徽及井岡山輪廓標誌。



▼12月13日 傳媒參觀國產機C919▼



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C919頭等座軟墊印「"9"是那麼可靠」字樣

傳媒今日獲安排率先一睹國產機真貌，C919及ARJ21在艙門進出口位置，均鋪有簡體字「歡迎」紅地氈，富有中國特色，令乘客賓至如歸。其中C919頭等座軟墊上，更寫有「"9"（普通話「就」的諧音）是那麼可靠」，意味C919十分可靠。

最受關注的C919大型客機是國家自主研發的中短程窄體客機/單通道幹線客機，全機長38.9米，翼展35.8米，全機高11.95米，採用先進氣動設計、先進推進系統及先進材料，碳排放量更低、燃油效率更高。

兩架飛機艙門地下均鋪有簡體字「歡迎」的紅地氈，令乘客感受賓至如歸的中國特色。（何瑞芬攝）

到港的C919為未交付客機，機身以綠藍色為主，機關位置全部以簡體中文及英文雙語顯示，除機身外，機翼底部也寫用中國商飛公司名。訪港的C919全機設158個座位，最多則可設192，航程可達4,075至5,555公里，滿足不同航需求。

C919的158座客機中，有8座是頭等座，位置明顯較寬闊舒適，座位可自由延長伸展，但不能做到180度「躺平」。其餘150個是經濟艙座位，以左右各三人座形式排列，飛機因暫未交付故未設娛樂設施，但每排座位有顯示屏可看到機外情況，客艙則有2.25米的通道高度。

客艙內有三大特色設計，首先是中間座以往三人座的中間座被人感覺較擠迫，C919特別採用人性化設計，中間座椅較兩邊座椅稍寬，坐上去也更寬敞；其次飛機行李架全部採用下拉式設計，令乘客頂部空間更闊落；最後機艙內設多種情景化照明模式，較低的噪音水平，健康清新的空氣質量。

駕駛艙以新一代集成式側方操作桿

今日更有機會一覽駕駛艙情況， 駕駛艙組裝新一代集成式側方操作桿，5塊15.4 英寸高清顯示屏，先進的「靜暗」設計可有效降低飛行員工作負荷。

▼12月13日 傳媒參觀國產機ARJ21▼



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至於ARJ21外型較細小，主要滿足由中心城市往周邊城市的支線航程，全機長33.5米，翼展27.3米，全機高8.4 米，可載客量78至97座，航程為2,225至3,700公里。

ARJ21排距寬闊 長腿高人入座後也可輕鬆伸展雙腿

ARJ21最大特色是寬闊，其客艙寬3.14米，高2.03 米，經濟艙排距寬鬆，即使1.9米「高人」，入座後也可輕鬆伸展雙腿；其飛機觀景窗較正常飛機大，可視面積達257乘356毫米，具有超越單通道幹線飛機的觀賞體驗。

行李架位置印有共產黨黨徽

為今次訪港行程，ARJ21特別貼上多個內地城市地標及香港地標的圖案，其行李架位置更印有共產黨黨徽，以及革命重地井岡山的輪廓標誌。

目前C919已累計獲得30餘家客戶1,061架訂單，本月已交付第三架客機予東方航空，主要執飛「上海虹橋-成都天府」，至11月底累計安全載客超6 萬人次；ARJ21在2016年首航後，截至上月共獲得20多家客戶 、共775架訂單，去年也交付予印尼首航。