李顯龍：東盟與日本應考慮提升自由貿易協定

在東盟-日本友好合作關係邁入50週年之際，新加坡總理李顯龍提議，是時候考慮升級雙方自由貿易協定，推動數碼和永續發展這些新興領域，以明確表明東盟和日本致力於將經濟合作帶到下一階段。



東盟-日本紀念高峰會星期日（12月17日）展開，10國領導人聚集回顧和討論如何推進東盟與日本的關係，涵蓋區域和國際和平穩定、基於互信的「心連心」（heart-to- heart）關係與共創未來經濟與社會等課題。

李顯龍在峰會發言時說，區域經濟合作是區域安全的重要部分，因此東盟和日本應升級全面經濟夥伴關係，進一步強化聯繫。

新加坡明年7月將接任東盟-日本對話夥伴關係協調國，李顯龍說：「新加坡將樂於與日本和東盟友國共同推進這項工作。」

東盟-日本全面經濟夥伴關係於2008年生效，目前涵蓋貨物和服務貿易、投資和經濟合作等領域。 根據新加坡企業發展局網站消息，這項協定免除了所有新加坡對日本出口原產品84.5％的關稅。

李顯龍說，許多東盟國家和日本透過不同組織參與一系列合作安排，例如區域全面經濟夥伴關係協定、跨太平洋夥伴全面進展協定，以及新加坡與日本和澳洲聯合召集的世界貿易組織（WTO）電子商務聯合聲明倡議 。

這些合作安排各有作用，但李顯龍強調，東盟和日本同時要同樣加倍努力，深化雙方的經濟合作。

他舉例說，數位和綠色經濟是關鍵新興領域，日本已就數位化與東盟合作，並為東盟建立網路安全能力做出貢獻。「我們應繼續致力於建立開放、包容和可相互操作的數位生態系統。」

李顯龍認為，雙方也須在永續發展方面加大努力，以實現各自的氣候目標，實現綠色能源轉型。

東盟和日本在慶祝金禧之際，制定了「創新及永續東盟-日本經濟夥伴關係未來設計和行動計劃」。

李顯龍說，這份重要的「活文件」將全面勾勒雙方未來10年的經濟合作，涵蓋數位化、永續發展和供應鏈韌性等新興領域。

在廣泛諮詢私人領域在內的利害關係人後，「東盟-日本共創經濟願景」（ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision）也出爐，從永續發展、開放創新、網路-實體互聯互通， 以及人力資本發展四大行動支柱，協助東盟和日本經濟提升競爭力與活力。

新加坡總理李顯龍12月17日出席東盟-日本紀念高峰會時表示，東盟和日本需加倍努力，加強雙方的經濟合作。（Reuters）

為進一步加強聯繫，李顯龍認為，東盟和日本也應共同推動基於法治的穩定、開放和包容的國際和區域秩序。

他說，日本是以東盟為中心的關鍵區域平台重要成員，對區域安全合作可以做出很大貢獻，例如在海事安全、打擊網路和資訊威脅，以及化學、生物和輻射防禦方面。

日本明年起會與菲律賓一起擔任東盟加八防長會議（ADMM-Plus）海事安全專家工作小組聯合主席國。 「新加坡樂於與日本深化合作，促進區域和平與穩定，包括歡迎日本自衛隊的飛機和船舶在新加坡中途停留和停靠。」

李顯龍指出，當今世界和平與穩定受到威脅，日本的貢獻也因此變得更加迫切。

發展「心連心」夥伴關係 重點放在年輕人

另一方面，東盟和日本也有密切和牢固的民間關係，這是基於日本透過與東盟建立「心連心」的理解，發展互信的承諾。 這不僅適用於政治和經濟，也涵蓋社會和文化領域。

李顯龍說，要在半個世紀發展「心連心」 的夥伴關係，雙方必須把重點放在年輕人身上，而教育將是個重要的環節。

東盟和日本也應締結互惠互利的航空服務協定，將促進兩方民間和經濟關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

