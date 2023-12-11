新加坡副總理黃循財：永遠不要押注中國衰弱

當被問到外界對中國增長前景的「擔憂」時，新加坡副總理兼財政部長黃循財近日表示，「永遠不要押注中國衰弱」，中國將繼續是一個能為新中雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。



黃循財從12月5日起訪華，為期4天。7日，他在天津與中方共同主持新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）第十九次會議等四個雙邊合作機制會議，在兩國今年3月將雙邊關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係後，進一步推進合作。雙方宣佈，達成進一步升級《自由貿易協定》的議定書、互免持普通護照人員簽證(30天)等24項成果。

據新加坡《聯合早報》12月8日報道，8日，黃循財在北京接受隨行新加坡媒體採訪時，被問及國際機構預計中長期中國經濟增長將放緩，這會如何影響雙邊合作。《聯合早報》此前介紹，黃循財已被正式確立為新加坡第四代領導團隊領軍人物、現任總理李顯龍的接班人，這是他首次以這個身份率團訪華。

黃循財回應說：「永遠不要押注中國衰弱，因為中國經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等不同領域有很多優勢，而且還有如此巨大的市場。」

他認為，中國仍然是一個能為雙邊合作提供巨大機會的經濟體。

2023年12月6日，新加坡副總理兼財政部長黃循財訪華行程第二天，與國務院副總理何立峰舉行雙邊會晤。（新加坡副總理兼財政部長黃循財社交媒體貼文）

黃循財說，新加坡對華投資繼續保持良好勢頭，房地產方面的投資確實減少了，但對實體經濟的投資，包括製造業、物流、綠色經濟、可再生能源等領域，都保持非常良好的勢頭。

「這說明了新加坡和中國之間的（合作）機會，（而且）投資者、企業都看到了這些機會。從政府的角度，我們通過JCBC以及其他合作機制，為這類互惠的夥伴關係提供框架。」

值得注意的是，今年是中新天津生態城開發建設15周年，明年中新蘇州工業園區將迎來30周年，後年將是中新(重慶)互聯互通項目啟動10周年。黃循財說，雙方在慶祝這些里程碑時，也會回顧過去成果、制定下個階段發展方向，而所有這些合作的基礎是密切的人員聯繫。

「有了更多人員聯繫，更多航班，以及將要落實的免簽框架，我們相信將促進更多人員往來，這會在未來為我們進一步加強新中合作提供堅實的基礎。」

2023年12月7日，新加坡副總理黃循財與中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥共同主持第十九屆新中雙邊合作聯合委員會。（新加坡駐成都總領事館）

除此以外，兩國還在7日宣布，將升級2014年發佈的《中國—新加坡天津生態城建設國家綠色發展示範區實施方案》，進一步作為高質量低碳經濟增長的範例，為中國其他城市和地區提供示範。

新加坡國家發展部長李智陞受訪時說，這能讓新中企業在天津生態城示範不同的低碳、可持續發展解決方案，並複製到中國其他城市和其他國家，不僅拉近新中兩國之間的關係，也能讓國人和新加坡企業通過在生態城的合作受益。

新加坡海事局與天津市交委就綠色數碼航運走廊簽署了諒解備忘錄。這將是新中首個綠色數碼航運走廊，將為兩國試點和試驗數碼解決方案、替代燃料和技術提供試驗平台，並促進人力資源開發，支持航運業的脫碳和數碼化。

新加坡交通部代部長兼財政部高級政務部長徐芳達受訪時說，未來這個概念也可擴展到中國其他港口，包括青島和上海。新加坡也能和重慶、蘇州加強合作，通過科技公司推動海事科技發展。

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