美國眾議院對拜登啟動彈劾調查　罷免總統有何門檻與程序？

美國眾議院12月13日投票通過，批准對總統拜登（Joe Biden）啟動彈劾調查。接下來的程序涉及多個步驟，議員須經過一些程序，才能真正彈劾總統。



眾議院共和黨人指控，拜登2009年至2017年擔任副總統期間，其兒亨特（Hunter Biden）利用父親的影響力，於海外從事的商業交易疑涉不當獲利。共和黨稱，需徹查拜登在當中的關係。拜登回應指，共和黨用謊言攻擊他，批評這是沒事實根據且出於政治動機。

彈劾門檻

彈劾是美國憲法賦予眾議院起訴美國總統、副總統和所有文官的過程，議員在發動調查後起草彈劾條款（Articles of Impeachment），一旦眾議院表決以簡單多數（過半數）通過，總統便會「被彈劾」（impeached，即是被起訴），開啟彈劾程序。之後全案移交參議院審理表決，美國最高法院的首席大法官將主持彈劾審判。倘若三分之二參議員認為任何一條罪名成立，總統將被定罪和免職。

有正式調查才可調證？

不是。美國《政治報》（Politico）16日稱，共和黨人在沒進行正式投票以及正式調查的情況下，已取得證詞並收到數以萬計文件，但當他們試圖舉行最終訊問時，遭到白宮抵制。

圖為2023年7月26日，美國總統拜登的兒子亨特離開特拉華州的聯邦法院。（Reuters）

將舉行公開聽證會？

不一定。國會可能會在起草彈劾條款前，不舉行公開聽證會。

誰決定是否引用彈劾條款？

《政治報》16日引述美國眾議院司法委員會主席吉姆・喬丹（Jim Jordan）稱，眾議院監督與問責委員會可能會發布一份報告，然後決定是否引用彈劾條款。

眾議院議長邁克・約翰遜（Mike Johnson）最終決定是否將彈劾條款提交表決。報道指，但共和黨在眾議院為微弱多數派，眾議院共和黨會議（House Republican Conference）將在這決定中發揮重要作用。

圖為2023年11月26日，美國總統拜登在麻省舉行記者會。（Reuters）

需時多久？

《政治報》16日稱，以往從開始調查到投票彈劾總統之間，時間不超過數月。以特朗普（Donald Trump，又譯川普）首次被彈劾為例，是2019年9月24日至12月18日；克林頓（Bill Clinton）則是1998年9月24日至12月19日。

美國史上有3名被彈劾的總統，除了特朗普和克林頓，就是1868年的安德魯・約翰遜（Andrew Johnson）。安德魯・約翰遜與克林頓一樣，雖在眾議院表決中被彈劾，參議院均判他們無罪。

第37任總統尼克遜（Richard Nixon）則在眾議院表決彈劾前已請辭，彈劾一事不了了之。

說回拜登的彈劾調查過程，需時料將比特朗普和克林頓長。《政治報》引述主要調查人員稱，他們的目標是最快在1月中旬決定是否要起草彈劾條款。