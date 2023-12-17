韓國遇最強寒流！高鐵車窗被凍爆滿佈裂痕　濟州機場逾10航班停飛

香港在這個周末面臨氣溫急凍。無獨有偶，隨著北極冷空氣的南下，整個東北亞瞬間進入寒冬，包括韓國因為這波冷空氣的南下，導致在西海（黃海）上空形成雪雲，雪雲又隨西北風往內陸移動，使南韓境內出現降雪、仁川颳起大風，堪稱今年最強寒流，而一輛KTX（高速鐵路）列車更因氣溫瞬間急凍而有車窗出現裂痕。



根據韓聯社，隨著這波北極冷空氣的南下，導致韓國京畿道西南部、江原道、忠清南道西部沿岸、全羅道西部沿岸、濟州島出現降雪和降雨，今（17）日上午5時韓國氣溫進入零下圈，包括首爾為-11.5度（攝氏）、仁川-11.2度、京畿道水原市-10.8度、江原道春川市-12.0度；大邱-6.6度、釜山-3.6度；至於白天最高氣溫介於零下8度至3度。

因為氣溫在短時間內快速降低，也導致一班從全羅南道木浦和麗水世博站出發、駛向京畿道高陽市幸信站的KTX（高速鐵路）列車，昨（16）日晚間10時10分被發現車窗破裂。從韓聯社讀者提供的相片可以看到，整片玻璃車窗出現銀白色裂痕，當時共有788名乘客搭乘。

韓國鐵道公社解釋，由於氣溫突然急速下降，導致由內、外雙層構成的車窗玻璃變得脆弱，尤其是外側車窗部份，在列車行駛其間因為遭到濺起的細碎石子碰撞，才會造成車窗玻璃出現裂縫。據悉，忠清南道天安市16日晚間9時的氣溫來到零下6.4度。

同場加映：床蝨從韓國殺入香港 不吸血能活數月 多國專家防蟲建議一文看懂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

至於濟州島也同樣出現降雪、強風，氣象當局所頒布的強風警報仍尚未解除。其中，漢拏山鳥接岳積雪20公分、御里牧積雪17公分。

受到強風警報、風切變等影響，濟州國際機場截至17日上午8時30分（當地時間）包含國內線、國際線的467個航班中，有10個航班停飛（國內線抵達3個航班、國際線起飛4個航班、國際線抵達1個航班、國際線起飛2個航班）。

同場加映：活在韓國似地獄？網民列11個殘酷原因 中國網民：中日韓都一樣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

另外，韓國仁川廣域市17日一早則是刮起每秒18公尺的強風，導致消防當局接獲28宗受害案例，包括中區道路號誌燈因強風吹拂而倒塌、南洞區某住宅屋頂的溫室被吹飛、彌鄒忽區某棟建築外牆因強風吹拂而破損。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】