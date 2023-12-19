安華訪美被問馬來西亞為何倒向中國　答：北京投資更多

正在日本訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）12月17日接受日本《朝日新聞》採訪，談及了本國的「向東看」政策，稱現在馬來西亞看的不只有日韓，中國也被納入其中。他提到，在他不久前訪問美國時曾被問道「為什麼馬來西亞倒向中國」，對此他回答，「因為中國投資更多」。



採訪中，安華表達了中國也被納入「向東看」政策中的想法，稱「任何政策都需要重新考慮」。

他介紹說，過去，馬來西亞一直將日本和韓國視作經濟現代化典範，並在上世紀80年代開始倡導向日韓學習的「向東看」政策；如今，該政策「有利的部份將繼續存在」，但「我們需要擴大該政策」。

安華表示，當前，世界在數碼技術和網絡安全方面的狀況「已與過去不同」。他說：「我不會說政策中的『東方』單指日本和韓國，而不包括中國。現在當我們說『向東看』時，中國也包括在『東方』之內。」

圖為馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）與日本首相岸田文雄2023年12月16日在東京會面。（Reuters）

安華強調，馬來西亞奉行獨立的「全方位外交」政策。他提到，當他訪問美國時曾被問道，「為什麼馬來西亞倒向中國」，對此他回答說，「因為中國投資更多」。他還稱，對於雙方之間存在分歧的議題，馬來西亞會與中國通過談判解決。

根據馬來西亞《星報》（The Star）報道，11月13日至17日，安華赴美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會系列外交活動。期間，安華出席了在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）舉行的座談會。

安華在回答現場提問時表示，馬來西亞沒有向中國傾斜，但在地理位置上與中國更近，中國是一個可靠的朋友和盟友；美國同樣重要，是馬來西亞的傳統盟友，也是幫助推動馬來西亞經濟發展的主要投資者。

「累計來看，美國在我們的總投資中排名第一，但中國愈來愈多地成為主要投資者之一，他們可能會在馬來西亞投資，」安華隨後指出，「中國是我們的鄰國，是一個重要的國家，在經濟活力方面已經成熟，如果我們繼續與中國接觸，我們將受益匪淺」。

圖為東盟（ASEAN）及日本領袖2023年12月17日在東京出席東盟與日本建立友好關係50周年紀念峰會（Reuters）

另據馬新社（Bernama）和《馬來郵報》（Malay Mail）報道，安華此次日本之行，恰逢東盟與日本建立友好關係50周年。期間，安華先後會見了岸田文雄和天皇等日本政要，並與其他東盟領導人共同出席50周年紀念峰會。

12月17日，東盟領導人和日本首相出席了在日本東京舉行的50周年紀念峰會，並簽署了《東盟—日本友好合作共同願景聲明》及願景落實計劃。東盟和日本承諾大力推進經濟合作，包括支持中小微企業創新，以及加強供應鏈韌性和數碼聯通，以實現區域繁榮、包容與可持續發展。

在18日記者會上，安華表示，他的訪問行程「成功且令人自豪」，期間爭取了逾65億令吉（約108.3億港元）的潛在投資，涉及可再生能源、電子與電氣、化學和數碼經濟等領域。

值得一提的是，安華在日本訪問時還接受了日媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）的採訪。安華重申，馬來西亞必須與中國保持良好關係，不會在中國和美國之間「選邊站」。他還提及了本輪巴以衝突，抨擊某些「自詡推動民主和人權的國家」在處理加沙人道主義危機時「態度偽善」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

