紅海局勢｜無視美組10國護航聯盟　胡塞武裝：或每12小時攻擊一次

也門胡塞武裝組織（Houthi）襲擊在紅海（Red Sea）行駛的多艘商船，稱是抗議以色列攻擊加沙。雖然美國號召多國展開護航，但胡塞武裝表示，無論如何都會繼續下去，可能每12小時進行一次海上行動。針對美國的號召，法國國防部19日表示會盡可能協調，但強調該國海軍行動將繼續由國家指揮。



胡塞武裝發言人阿卜杜勒-薩拉姆（Mohammed Abdul-Salam）表示，美國組建的多國部隊在沒有正當理由的情況下將紅海「軍事化」，並稱任何試圖擴大衝突的人。都必須為自己的行為承擔後果。

薩拉姆強調，該組織對支持巴勒斯坦及加沙受壓迫人民的立場都不會改變，直到加沙被圍困的情況結束、食物和藥品獲得進入。而只有以色列船隻或前往以色列的船隻，才會成為攻擊目標。

貨船Galaxy Leader在2023年11月19日遭胡塞武裝成員挾持，於紅海由胡塞武裝派出船隻包圍領航。（Reuters）

英國海事安全公司Ambrey在19日表示，當日收到也門港口城市亞丁以西的的訊息，指有企圖登船事件，但攻擊沒有成功，所有船員都很安全。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）19日宣布，美國正在組建一支新的多國部隊，以保護經過紅海的船隻，使其免受胡塞武裝的襲擊威脅。他指出，英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙，將加入美國主導的新任務，其中一些國家將在紅海南部和亞丁灣進行聯合巡邏，另一些國家將提供情報支持。

路透社12月19日稱，多間航運公司暫停途經紅海的航線。德國經濟部表示，正在密切關注紅海局勢，擔心可能會對貿易造成影響，暫時無法估計。