紅海局勢︱美國盼中國就遏制胡塞武裝發揮建設作用

美國希望中國能在遏制與伊朗結盟的也門胡塞（Houthi）武裝組織襲擊國際航運方面發揮建設性作用。



路透社報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在星期二（12月19日）的例行記者會說，國務卿布林肯（Antony Blinken）最近在電話中告訴中國外交部長王毅，胡塞武裝襲擊紅海商船損害了包括美國和中國在內的所有國家的利益。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日宣布成立一多國聯盟行動，以保護在紅海航行的船隻不受胡塞武裝襲擊。由美國、英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙10國參與的「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian，暫譯），將共同應對紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）的安全挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

