以巴衝突｜以色列總統：已準備好與哈馬斯達成新一輪停火協議

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）12月19日表示，以色列已準備在外國斡旋下，與哈馬斯達成新一輪停戰協議，以解救被哈馬斯扣押的人質，並使更多援助物資能夠到達加沙。但哈馬斯一名高級官員表示，該組織拒絕在戰鬥持續的情況下談判，但對任何倡議持開放態度。



赫爾佐格辦公室表示，赫爾佐格當日會見來自80個國家的大使，講述加沙戰爭的情況，並強調以色列的人道努力，稱以色列每天檢查數百輛卡車，但聯合國機構和其他當地合作夥伴未能跟上，否則進入加沙的物資能即時增加兩倍，目前每天只有100至125輛卡車進入。

他又強調，以色列並沒有與巴勒斯坦人民發生戰爭，而是與敵人哈馬斯作戰。以色列已準備好再次暫時人道停火，並提供更多人道主義援助，以換取釋放人質，責任完全在於哈馬斯的領袖。

路透社引述消息人士稱，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）18日到訪波蘭華沙，與卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani），及以色列負責人質談判的情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）會晤， 就重啟與哈馬斯的談判會談，結果「正面」，預計不會立即達成協議。