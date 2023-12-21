美國男出外買聖誕禮物不知屋內起火　5童留家被困慘死

聖誕節將至，本應是家家戶戶準備聚首一堂慶祝的時刻，但美國12月16日發生的一場火，導致亞利桑那州一個家庭全面破碎。事緣一名男子外出購買聖誕禮物，將5名2歲至13歲兒童留在家中，豈料屋內發生大火，他們全部被困火場慘死。



火警發生在16日下午接近5時，起火地點是亞利桑那州布爾黑德市（Bullhead City）一棟樓高兩層的住宅。事前男戶主外出採購遑雜貨及聖誕禮物，4名分別2歲、4歲、5歲和13歲的子女，以及1名到訪的11歲男親戚被留在家中。屋內並無其他成年人。

有目擊者稱約十多名鄰居聞訊急忙用收集滅火喉和梯子，試圖自行救火。一名目擊者奧尼爾（Patrick O'Neal）告訴哥倫比亞廣播公司在當地的附屬電視台KTVK：「我們打開車庫門，有人把東西拿出來，」他說，「我們越靠近門口，煙霧就開始進入車庫，令人窒息。」

他補充稱，鄰居們當時不知道屋內有人。奧尼爾說：「我們竭盡全力尖叫，」他說， 「我們什麼也沒看到。我們什麼也沒聽到。」他說，如他們知道屋內有人，會嘗試入內營救。奧尼爾稱他們已竭盡全力。

男戶主在2.5小時後採購完畢回家，才赫然發現家中着火，並接觸警方。

美國亞利桑那州一幢發生大火。一名男子12月16日外出購買雜貨與聖誕禮物期間，將5名2歲至13歲兒童留在家中。豈料屋內發生大火，他們又逃生無門，最終全部死在這場火災中。（gofundme.com）

當局初步調查發現，火源在住宅樓下入口，這很可能是孩子們無法逃生的原因。所有5名受害者都是在樓上同一間睡房被發現的。火勢似乎已蔓延到家中唯一的樓梯，導致他們無法逃走。

調查人員20日表示，他們尚未確定起火原因。

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