火葬場職員到院收屍　一摸發現老婦尚有體溫　困屍袋2hrs監生焗死

巴西一名火葬場工作人員日前到一家醫院太平間收屍，過程中卻驚訝發現，屍袋中的90歲老婦竟然還有體溫，甚至還沒有出現屍體僵硬的現象，雖然工作人員緊急將她送回醫院病房，但老婦最終還是宣告死亡，她的友人難過表示，老婦幾乎是活活窒息而死的。相關單位目前已對醫院方展開調查，不排除醫院在宣告病患死亡時發生疏失，家屬也已經計畫要對醫院提起訴訟。



【圖輯】90歲老婦「被關在密封的屍袋裏將近2個小時…」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據《紐約郵報》報道，90歲老婦達席爾瓦（Norma Silveira da Silva）患有肝臟方面的疾病，她於上周五（11月24日）被送往住家附近的聖若澤地區醫院（São José Regional Hospital），送院時達席爾瓦的情況已經非常嚴重，失去了意識。

達席爾瓦的友人佩雷拉（Jessica Martins Silvi Pereira）表示，她在達席爾瓦住院後隔天（11月25日）下午前往醫院探視她，但當晚她和達席爾瓦的兒子就收到了病危通知，接着醫院在晚間11點40分發出了達席爾瓦的死亡證明，死因是「尿道感染」。然而達席爾瓦的屍體被匆忙送往殮房，她的親人沒有機會見到她最後一面。

達席爾瓦因肝臟相關疾病住院。（New York Post）

佩雷拉表示，火葬場工作人員到醫院接收死者遺體時已是凌晨1點半左右，當他們打開屍袋，卻意外發現達席爾瓦的身體仍是溫暖的，而且也沒有出現屍體僵硬的情況，考慮到醫院給出的死亡時間，這令火葬場感到非常驚訝。佩雷拉說，打開屍袋之後，達席爾瓦的呼吸非常微弱，「因為她沒有意識，沒辦法尋求幫助。她被關在密封的屍袋裏將近2個小時，幾乎是窒息而死，想要呼吸但無法如願」。

後來達席爾瓦被再次送回醫院病房，但仍沒能挽回她的生命，周日凌晨5點，她第2次被宣告死亡，其死因也由原先的「尿道感染」改為「敗血性休克」。目前家屬準備對醫院提起訴訟，當局也已經對此次事件展開調查。

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