特朗普被取消參選資格　拜登「奇招制勝」機會有多大？

12月19日，科羅拉多州（Colorado）最高法院以4對3的比例判定特朗普（Donald Trump）因參與叛亂而失去該州總統初選的參選資格，成為美國史上第一宗總統候選人因憲法第十四修正案「叛亂條款」而被法院撤銷參選資格的案件。

科羅拉多州最高法院暫緩了其判決的實施至該州確定總統初選選票名單的限期之前（2024年1月4日），等待美國最高法院的介入。

特朗普競選團隊的發言人稱，科羅拉多的判決「完全錯誤」，相信美國最高法院會迅速糾正，阻止同類官司出現。

目前，特朗普有一共四宗刑事官司纏身，從「艷星門」的商業文件造假、非法帶走政府機密文件，到有關2021年1月6日試圖推翻總統選舉結果的「國會暴亂」等各式案情都有。其在華盛頓特區的國會暴亂案也將在3月初開審。

12月16日，特朗普出席一場競選集會。（Reuters）

問題是，就算特朗普在來年11月5日的大選日前被判罪名成立，美國憲法也沒有禁止有刑罪在身的公民參選並成為美國總統，而在美國歷史上也有過在囚人士參選美國總統的例子（按：當然，不像此刻的特朗普，他們都是沒有勝選的「陪跑者」）。

「叛亂條款」的奇招

因此，共和、民主兩黨的反特朗普人士，為了制止特朗普重掌白宮的可能，就在美國憲法第十四修正案中找到了有可能取消特朗普參選資格的法律理據。

該修正案1868年通過國會成法，當中包括一項特別條款，針對曾在美國內戰期間支持南部各州脫離美利堅合眾國的官員，用意是禁止他們參政。該條款的規範是，任何曾為官宣誓擁護美國憲法的人（按：這當然包括特朗普），如果曾對美國作出叛亂行為（insurrection or rebellion），將不得再成為美國聯邦或各州的官員。

（美國憲法第十四修正案第三項全文如下：「凡為國會議員、美國官員、州議會議員或州之行政官或司法官而曾宣誓擁護美國憲法者，如曾對美國作亂謀叛，或幫助或慰藉美國之敵人時，不得為國會參議員或眾議員，或總統與副總統之選舉人，或在美國之政府或在任何一州政府任何文官或武官官職。但該項公權得由國會中每院三分之二之投票表決恢復之。」）



在科羅拉多州、明尼蘇達州（Minnesota）、密歇根州（Michigan）都有人以這條「叛亂條款」為據提出訴訟，不過後兩州的州法院都拒絕以特朗普參與叛亂為由取消其參加該州共和黨總統初選資格。

兩州的法官們都非常「避重就輕」，並沒有就「叛亂條款」本身作出解讀，而是認為共和黨總統初選是一個政黨的內部程序，因此「叛亂條款」在此並不適用。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普2023年12月13日在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動發表講話。在他後方的佈景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

相較之下，科羅拉多州最高法院的法官們則非常勇敢地「以身試法」，直接將「叛亂條款」運用在共和黨初選之上，取消特朗普參選資格，擺明車馬是要吸引美國最高法院介入。

他們在判詞之中更故意引用了由特朗普任命的美國最高法院大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）2012年尚未進入最高法院時的法律意見，指出美國各州都有合法利益去保護其政治程序的正當性，因此有權在選票上去除受憲法限制不能擔任官員的候選人。

美國最高法院再捲政治風波

目前，美國最高法院有着6比3的保守派絕大多數，當中3位保守派大法官更是由特朗普任命的。人們直覺上普遍認為他們最終都必定會讓特朗普繼續參選，但這樣做卻無庸置疑會將他們捲入美國兩黨政治鬥爭的風眼之中，對他們而言絕對是「可免則免」之事。

美國最高法院近年不斷陷入政治風波之中，其推翻墮胎權保障正是一例。目前，該院已有可能會審理另外兩項與特朗普參選相關的案件。（Reuters）

這次科羅拉多州最高法院的判決卻使得美國最高法院很難不冒政治風險而介入——如果他們不介入的話，特朗普將會被取消在科羅拉多州共和黨總統初選的參選資格；而即使這次判決只針對共和黨總統初選，但同一法律邏輯很明顯可以應用到科羅拉多州的正式總統選舉之上。

特朗普需要擔心嗎？

但值得讓特朗普擔心的，其實並不在科羅拉多州的選情。科羅拉多州的總統初選將在3月5日一共有16個州舉行初選的「超級星期二」（Super Tuesday）舉行，並非像艾奧瓦（Iowa）或新罕布什爾（New Hampshire）等幾個率先初選、有可能扭轉選情的州份。

同時，由於科羅拉多州近年已變成了穩定的藍色州份，2020年拜登以高達13.5個百分點的差距擊敗特朗普，因此，即使特朗普在總統大選中也沒有參加該州選舉的資格，這也不會影響他的選情。

真正值得特朗普擔心的是，在科羅拉多州最高法院取消其參選資格過後，如果美國最高法院不介入的話，其他州份將會出現更多同類官司，而其他州份的法官們也將有更大可能會跟隨科羅拉多州法院的先例來作出對於特朗普的不利判決。

不過，憲法第十四修正案的「叛亂條款」並不是能「滴水不漏」阻止特朗普參選的法律。

美國總統拜登（Joe Biden）在全國民調和多數關鍵搖擺州的民調上都落後特朗普。（Reuters）

首先，「叛亂條款」未有明文提到「美國總統」一職。雖然其中「任何文官或武官官職」字面上包括了美國總統的職位，但憲法第二條早已列明了參選總統的資格，而第十四修正案的草議過程中曾有明文提到總統一職，最終卻沒有加入到正式的條文之中，特朗普的支持者就認為「叛亂條款」不適用於總統。（按：不過，科羅拉多州最高法院的多數法官就以其他歷史證據去駁回了此一論點。）

同時，「叛亂條款」只禁止某些前官員擔任官職，卻沒有明文禁止他們參選，以「叛亂條款」為據來取消特朗普的參選資格也存在法律爭議。（按：不過，根據美國最高法院保守派大法官戈薩奇此前的法律觀點，美國各州都有權力去禁止這些不能擔任官職的人參選。）

由於「叛亂條款」在美國內戰時代以來幾乎都沒有被使用過，法官們也沒有太多先例可循，因此，如果最高法院決定受理此案，其判決很可能只能出於政治傾向而非法律邏輯。

目前，拜登在全國民調和多數關鍵搖擺州的民調上都落後特朗普，敗選機會並不低。透過法律途徑阻止特朗普參選固然是其中一條出路，但在美國最高法院由保守派大法官控制絕大多數之際，這一條出路最終很可能只會是一條死路。