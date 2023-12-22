韓國調查：首爾置業須不吃不喝15.2年

撰文：聯合早報
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韓國政府的一份調查報告顯示，以2022年為準，韓國民眾須不吃不喝15.2年才可在首爾市置業。

韓聯社報道，韓國國土交通部星期五（12月22日）公布的這項調查結果，是抽取全國5.1萬戶家庭以面對面的方式進行。

以中位數數據為準，2022年首都圈地區有房家庭的房價收入比（price income ratio）為9.3，這意味着首都圈民眾要買房須不吃不喝存錢9.3年。其中，首爾的房價收入比由2021年的14.1升至2022年的15.2，仁川由7.1增至7.7，京畿道為8.9。與之相反，全國平均房價收入比由6.7降至6.3。

圖為韓國首爾黃昏，攝於2023年11月28日。（Reuters）

2022年持有物業家庭佔比61.3%，比2021年同期（60.6%）增加0.7個百分點，創下2006年開始相關統計以來的最高紀錄。其中，首都圈持有物業家庭佔比由54.7%升至55.8%，為近14年來的最高值。

買樓意識方面，89.7%的受訪者認為應當擁有屬於自己的房產，這一比重一年間增加了0.7個百分點。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

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