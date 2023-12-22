日本票選2023年「20代國寶級美女」廣瀨鈴橋本環奈排第2同3輸畀佢

撰文：聯合新聞網
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歲末將至，不少排名網站也趁此回顧過去一年的大小事，另外也有大眾喜愛的美女票選。近日，日本知名排行網站rankingoo公開了由6,724名日本男性選出的「20代國寶級美女」，其中包括東寶灰姑娘、仙女哭女星、千年一遇美少女、神之胸女星等新生代演員全上榜，現在一起來看看結果吧！

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首先，第十名到第六名分別為池田依來沙、土屋太鳳、廣瀨愛麗絲、小芝風花及永野芽郁。池田依來沙曾因出演電影《我們都是超能力者》中的意念激情橋段而有「神之胸」的封號， 土屋太鳳近年則憑著《今際之國的有栖》讓觀眾對她留下深刻印象，28歲的她今年與交往五年的片寄涼太宣布結婚，並在8月產下一子。 廣瀨愛麗絲名氣雖不及妹妹廣瀨鈴，不過仍憑演出戲劇持續在演藝圈活躍。 小芝風花及永野芽郁都是鄰家系女孩，前者曾主演日版《她很漂亮》，後者則曾在電影《白晝的流星》首映見面會意外展現「仙女式落淚」而人氣再攀顛峰。

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接著，第五名是模特兒出身的今田美櫻，因姣好的身材比例加上豐滿上圍，因此也有「福岡第一美少女」的封號。第四名川口春奈同樣是模特兒出身，一雙靈動大眼令觀眾印象深刻，代表作包括《打扮的戀愛是有理由的》、《極道主夫》、《一週的朋友。》等等。前三名則是美女票選常勝軍，第三名是「千年一遇美少女」橋本環奈、第二名為空靈美少女廣瀨鈴，冠軍由「東寶灰姑娘」濱邊美波拿下，集氣質、可愛、甜美於一身的她近日則有「新國民老婆」的封號，有望成為新垣結衣接班人。

完整名單：
1.濱邊美波
2.廣瀨鈴
3.橋本環奈
4.川口春奈
5.今田美櫻
6.永野芽郁
7.小芝風花
8.廣瀨愛麗絲
9.土屋太鳳
10.池田依來沙

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