捷克校園槍擊案增至15死：槍手疑曾「預告殺人」　弒父後赴校行兇

捷克布拉格查理大學（Charles University）12月21日發生傷亡慘重的槍擊案，包括槍手在內15人死亡、25人受傷。槍手科扎克（David Kozak）先在附近一個小鎮Houston殺死父親，再到校內行兇。他上週更可能涉嫌槍殺一對父女，警方正展開調查。



內政部長稱，連同槍手在內，案中死亡人數增至15人。外界此前擔心有死傷者或是外國遊客，所幸已確認不涉外籍人士。

現年24歲的科扎克在大學攻讀波蘭歷史碩士學位。警察總署署長馮德拉謝克（Martin Vondrasek，暫譯）指他是一名「優秀學生」，並無犯罪紀錄，合法擁有數把槍枝。他形容，科扎克犯案是「經過深思熟慮的、可怕的行為」。

媒體此前掌握到的資料是槍手傷勢嚴重。警方在校內發現他的遺體，但不清楚他是自殺或是死在警察槍下。警方曾稱，從發現槍手遺體的地方看來，他是在警員接近他時自殺的，但當時警方也有使用武器。

▼科扎克開槍影片：

英國《電訊報》22日捷克媒體報道稱，他在發動襲擊前數天曾在社交媒體上發交，顯示他沉迷於自殺和大規模謀殺的幻想。

警方指，科扎克或受國外「同類可怕事件」影響行兇。一個與他同名的Telegram用戶發文稱，自己從俄羅斯12月10日一宗校園槍擊案，以及2021年喀山（Kazan）一宗槍擊案「得到啟發」。另一貼文稱，「我一直想殺人。我想我將來會變成瘋子」。

該用戶在事發前發文稱，「我想進行一次校園槍擊，可能還會自殺。」帳戶在槍擊發生後變成不公開的狀態，當時科扎克經已身亡。警方正調查是否與事件有關。