美國記者赫什：俄烏戰爭前數週　美國開始準備破壞北溪天然氣管道

俄衛網12月23日報道，美國獨立記者赫什（Seymour Hersh）表示，在俄羅斯開始烏克蘭特別軍事行動的前幾週，美國開始準備破壞「北溪」天然氣管道。



赫什在Substack 在線平台上的又一篇文章中寫道，最初的目標可能是遏制俄羅斯，實際的2022年9月這個時間顯示，破壞可能針對德國，德國是支持烏克蘭聯盟中最薄弱的環節。

赫什寫道：「在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭的前幾周內被派往波羅的海執行秘密任務的美國人認為，說服俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不入侵是目標。儘管公開威脅要摧毀管道，當還是發生入侵時，在挪威的美國團隊收到命令繼續工作並且想辦法把這項工作進行到底。」

根據他的資料顯示，在5月末前準備進行破壞工作，但是美國總統喬·拜登在未做任何解釋的情況下推遲了破壞工作。

赫什寫道：「9月末收到了總統的命令。在低頻的聲納設備引爆爆炸裝置後四個管道中的三個管道被摧毀。」

他表示：「看得出來，拜登選擇的時間是針對德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。美國中央情報局的一些人認為，總統擔心，朔爾茨的選民們在支持烏克蘭的問題猶豫不決，在面臨即將到來的冬季時朔爾茨可能是薄弱環節並且他可能決定維持自己民眾的供暖，工業的繁榮比幫助烏克蘭對抗俄羅斯更重要些。」

2022年9月26日，俄羅斯向歐洲出口天然氣的兩條管道「北溪-1」和「北溪-2」同時遭到破壞。德國、丹麥和瑞典不排除這是有針對性的破壞活動。俄羅斯總統普京表示，這兩起管道爆炸事件明顯是恐怖襲擊。

美國調查記者赫什2023年2月8日發表文章稱，美國海軍潛水員2022年6月在北約演習期間在北溪管道上安置炸藥，9月26日由挪威海軍飛機投下聲納浮標引爆炸藥，破壞了兩條北溪管道四條管線中的三條。赫什還稱，行動決定是美國總統拜登與國家安全團隊進行9個月的秘密磋商後做出的。