玩出「案中案」　6男惡搞稱學校水箱有死人　警竟搜出5具泡爛屍體

印尼近期一起詭異命案引起討論，6名就讀於社區大學的男大生，在抖音（TikTok）平台發布影片，透露一行人在某棟校舍的9樓水箱發現2具屍體，引起軒然大波，警方也在獲報後迅速介入調查；6名大學生意識到玩笑開過頭，才緊急公開道歉影片承認惡作劇，沒想到循片搜查的警方，竟真的在另一處水箱發現5具無名屍體，意外開啟一樁「案外案」。



綜合《World today news》等外媒報道，事件發生在當地時間12月11日，位於印尼北蘇門答臘的普瑪瑞大學（UNPRI）棉蘭校區；警方獲報得知，有學生在校舍9樓的水箱發現兩具遺體，火速立案展開調查；而發布影片的6名男大生則緊急上傳道歉影片，表示水箱中的兩具遺體都是假人，只是幾名同學為了流量及關注而造假的惡作劇，針對浪費社會資源致歉。

然而就在影片公開後沒多久，警方雖然沒發現「影片中」的兩具遺體，卻在同棟校舍的15樓水箱內，發現了4男1女的無名屍體，瞬間讓6名大學生及校方都成為案件相關人士；警方說明指出，目前仍在追查5名死者的身份訊息，同時要求校方協助說明屍體的由來，並通知上述6名學生到案說明。事發至今，校方拒絕對外發表任何評論，詳情仍待進一步調查。

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