中國三大電動車企意欲「錢進」墨西哥建廠　美國表達憂慮

據英媒報道，中國三家大型電動汽車製造商準備在美國邊境以南建廠，對於即將到來的這波中國投資潮，華盛頓已向墨西哥提出擔憂。



俄衛網18日引述報道稱，據多名知情人士透露，上汽名爵、比亞迪和奇瑞汽車（在墨西哥被稱為Chirey）今年都在與墨西哥官員商談選址事宜。一位知情人士說，另一家中國公司正計劃建造一座價值120億美元的電池廠。這一投資舉措可能為中國生產商在該地區提供寶貴的立足點。

消息稱，上汽名爵計劃在墨西哥建造一座價值15億至20億美元的工廠，而比亞迪正在籌建一座首期投資額達數億美元的工廠。上個月，比亞迪在墨西哥城舉行的一次招待會上會見了至少四個墨西哥州的部長，商討電動汽車工廠事宜。

知情人士說，美國官員在與墨西哥官員的會晤中提出了更廣泛的有關中國投資的問題。墨西哥官員承認，他們在考慮中國投資時必須謹慎，因為有可能會惹惱美國。墨西哥嚴重依賴美國，其三分之二以上的出口產品銷往美國，3700萬墨西哥裔人在美國生活和工作，每年向美國匯款近600億美元。

圖為2023年10月31日，一架在北京路上行駛的比亞迪電動車。（Reuters）

消息指出，墨西哥是世界第七大汽車製造國，也是最有條件從全球供應鏈動蕩中獲益的國家之一。墨西哥擁有更廉價的勞動力、基礎廣泛的汽車供應鏈以及《美墨加協定》（USMCA ）的准入。

近年來，中國汽車製造商在墨西哥經歷了天文數字般的增長，佔墨西哥汽車銷量的近五分之一，而六年前幾乎為零。美方曾表示，並不是要阻止中國在墨西哥的投資。但美國財政部長耶倫（Janet Yellen）最近強調，必須正確執行貿易規則，包括美國最近與墨西哥達成的加強外商投資審查的協議。

美國正在與中國爭奪電動汽車製造領域的領導地位，並通過《通脹削減法》推出了嚴格的限制措施，將中國公司製造的電動汽車、電池和其他零部件及資源排除在其供應鏈之外。而為加快電動汽車的部署，墨西哥被納入了美國《通脹削減法》的消費者稅收抵免範圍，但要求車型必須在北美製造，並從美國自貿協定國家採購材料和零部件。拜登政府擔心，中國汽車製造商將能夠通過在墨西哥製造汽車來規避這些限制，以技術先進、價格更具競爭力的車型超越全球競爭對手。