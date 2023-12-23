特朗普施壓密歇根州選舉官員的電話錄音流出

美國前總統特朗普（Donald Trump）2020年曾親自打電話給密歇根州的兩名選舉官員，叫他們不要簽名認證拜登贏得密歇根州選舉的結果。



路透社報道，密歇根州《底特律新聞》檢查了2020年11月17日特朗普的這通電話錄音。當時還是總統的特朗普，在電話中叫密歇根州韋恩縣驗票委員會（Wayne County Board of Canvassers）的兩名共和黨選舉官員，不要認證選舉結果。

根據星期四（12月21）的報道，特朗普在電話中說，共和黨人「在（2020年）選舉中受騙」，「每個人都知道底特律偷搶拐騙的人最多。

特朗普告訴兩名選舉官員，認證選舉結果會「毀掉」他們，還說他們必須「為國家而戰」。

密歇根州當局對16名共和黨州居民提出重罪指控，指控他們在2020年總統選舉後參與虛假選舉人計劃。密歇根州沒有對特朗普提出起訴。

正在爭取重返白宮的特朗普現在官司纏身，面對多起聯邦刑事訴訟和民事訴訟，其中一起案件起訴他與多人密謀推翻2020年總統選舉結果。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年12月19日在艾奧瓦州出席競選活動。（Reuters）

科羅拉多州最高法院7名法官，12月19日以4比3的投票結果裁定，根據美國憲法第十四修正案第三款，特朗普沒有資格擔任總統職務。這一條款規定，凡宣誓維護美國憲法的聯邦、州和地方官員，若介入暴動或叛亂，不得從事公職。

12月22日，美國最高法院宣布拒絕立即裁定，特朗普是否在密謀推翻2020年總統選舉結果案享有總統豁免權，下令由聯邦上訴法院先審理特朗普關於總統豁免權的上訴。

華盛頓特區聯邦法院法官楚坎（Tanya Chutkan）12月1日駁回特朗普聲稱自己享有總統豁免權的主張，特朗普過後提出上訴。由於這起案件定2024年3月開審，司法部特別檢察官史密斯原本希望能繞過聯邦上訴法院階段，以便如期啟動2020年總統選舉案的審訊。

韋恩縣是密歇根州人口最多的縣，底特律為韋恩縣府，是一個非洲裔人口佔多數的民主黨城市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

