韓國首爾「劏客」嚴重　酒店貴價出租發霉房　旅客購物遭坐地起價

韓國觀光業再度興旺，但不少遊客抱怨，在首爾明洞買東西，外國人硬是被敲詐漲價。還有旅客投訴，「BTS10周年慶典」期間到首爾玩，飯店價格全部暴漲，他花一晚約2千6港幣住的飯店，居然漏水，牆壁還發霉，他氣到想換飯店，商家卻拒絕退款。



來到韓國首爾市中心-鍾路區，下榻像這樣有點簡陋的房型，看到價格先讓人倒抽一口氣。投訴旅客：「我付了43萬韓幣（折合約HKD 2,600），結果不只牆壁會漏水，還充滿黴菌，而且到處都是灰塵。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這名來首爾的旅客控訴，當時碰上天團BTS10週年慶典，首爾房價本來就貴，但付了一晚一萬台幣的高房費，卻住到設施很差的飯店，讓他感覺相當不好。投訴旅客：「真的是又舊又亂，相關的（網路）評論也很多，我認為這個價格應該可以去，訂更好的飯店，所以我希望他們可以退款。」而且店家竟然還無法退款，讓他覺得根本是在欺負觀光客。

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不只旅宿業，來到首爾知名逛街區-明洞，首爾觀光客：「我想買一個東西，大概是1萬韓圜（約港幣60元），但因為我看起來像觀光客吧，店家就改口說，喔這個要2萬-2萬5韓圜，當我說不，他們就試著說服我說，是因為東西品質的問題。」只要看到「非韓國臉孔」，店家竟然會自動加價，另外搭計程車也是漫天喊價。首爾觀光客：「我昨天坐計程車時被騙了，我多走了大約2公里吧，對這荒謬的價格，我覺得很驚訝。」

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知名觀光地，商家敲竹槓情形越來越常見，韓國警方強調會加強取締，不讓辛苦建立的觀光大國形象毀於一旦。

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