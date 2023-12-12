英國麥當勞保安濕地拖驅趕露宿者惹公憤　公司道歉：要尊重所有人

英國一家麥當勞的保安日前被拍到，以拖把故意浸濕一名街友的睡袋，藉此驅趕街友。



影片在網上瘋傳後引發公眾憤怒，英國麥當勞也出面道歉，並解僱該涉事保安。

弄濕其睡袋後還出腳踢其衣物 阻止民眾拍攝極霸道（點圖放大瀏覽）：

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據英國《衛報》與《獨立報》，事發在9日晚間的倫敦維多利亞街（Victoria Street）麥當勞分店，當晚氣溫只有個位數，天氣嚴寒。一名年輕的男街友將睡袋鋪在麥當勞隔壁的全國銀行外。

據X平台網友「Damon Evans」發布的影片，該名保安不顧街友的睡袋就在一旁，直接將濕漉漉、沾滿水的拖把從水桶裡拿出，往空地來回擦拭，導致地上濺滿了水。

影片中可見男街友邊制止保安的舉動、邊怒斥「少煩我」，還趕忙將睡袋移開，不過他的睡袋早已被浸濕。

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更惡劣的是，該保安竟還出腳踢開街友的衣物，畫面中還可見另一名保安制止路人拍攝。

不少圍觀者看不下去，紛紛上前與該保安理論，影片中還能聽到圍觀者形容這種情況「令人震驚」和「混亂」。

「Damon Evans」在推文中標記英國麥當勞的帳號，寫道「你覺得你的員工在冬天（或一年中的任何時候）浸濕街友的睡袋是可以接受的嗎？令人作嘔的行為，他甚至不在你們店門外」。

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影片畫面上傳至今已累積超過700萬觀看，引發輿論的憤怒與撻伐。對此，英國麥當勞在X平台道歉，表示對事件感到震驚與悲痛，指出涉事的第3方保安已遭「永久撤職」。

英國麥當勞表示，已提醒該分店團隊要「尊重所有人」，包括餐廳內和社區內的弱勢群體。「我們想向影片中的男士致上誠摯歉意」，並表示將與市政府合作找到他並做出賠償。

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