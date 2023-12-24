聖誕節｜通脹下歐洲勒緊褲頭　北美卻照常消費迎聖誕？

多國通脹高企，生活成本上升，有歐洲人擔心負擔不起慶祝聖誕節費用，因此用盡千方百計減少支出。不過在大西洋之隔的美加卻不這麼想，當地人希望盡情歡度佳節而沒打算省錢。



在瑞士，人們想盡方法節儉過節。德國捷孚凱市場諮詢公司（GfK）12月18日發布調查顯示，40%瑞士受訪者希望減少花在購買聖誕禮物上的支出，而受訪者的平均聖誕禮物預算金額由2022年的500瑞士法郎（約4,555港元），降至2023年的411瑞士法郎（約3,745港元）。原因是通脹、醫療成本上升、以及整體經濟不確定性，打擊瑞士消費者的士氣。

瑞士資訊網站（SWI）18日引述GfK專家邁斯特（Kurt Meister）稱，不少瑞士人正以有限預算來籌備慶祝活動，因此他們會更有目標地購物，以及關注商店的推廣優惠。

美國聖誕節：圖為2023年11月27日，美國白宮掛有聖誕節裝飾。（Reuters）

英國也有受訪者表示會減少買禮物的預算金額。英國PA媒體集團於15日引述英國家統計局的調查指，近半受訪者指他們計劃減少花在聖誕食品和禮物上的支出。

包括英國在內的歐洲國家居民中，有人選擇在家吃聖誕大餐，以節省到餐廳用餐的支出。路透社18日引述零售商主管以及市場分析師說，通脹迫使歐洲家庭調整慶祝聖誕預算，首先被削減的是大餐。報道指，超市推出更多自家品牌的便宜節日食品，以滿足顧客需求。

英國聖誕節：圖為2023年12月8日，民眾在英國倫敦的市場購買慶祝聖誕節的物資。（Getty）

美加居民更傾向消費

在一海之隔的美國加拿大，人們卻似乎不這麼想。在加拿大，城市新聞網（CityNews）17日引述Research Co.的調查指，63%的受訪者表示他們計劃花費與2022年相同的金額來買禮物、食物、以及裝飾品。因為即使面對經濟壓力，他們還是期待着佳節。過半受訪者指，他們認為2023年的聖誕假將是「樂趣多於壓力」，因此更願意消費。

在美國人們的消費似乎積極， CNBC在19日公布的調查指出，有18%的美國人稱為消費得更多，較2019年的11%要高。美國電視台WAPT於14日引述密西西比州（Mississippi）百貨公司Dogwood Festival的經理梅森（Kenisha Mason）指，顧客購買節日服裝和外套，他們想為孩子買衣服。

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