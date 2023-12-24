以色列接近全面控制加沙北部　繼續南部行動　對汗尤尼斯集中火力

以色列星期天（12月24日）表示，將更多關注加沙（Gaza Strip）南部的哈馬斯目標。



法媒報道，以色列軍隊表示，在加沙城周圍進行數周的激烈戰鬥後，正將目光轉向哈馬斯據點所在的汗尤尼斯和南部其他地方。

汗尤尼斯是一座由難民營改建的城市，也是哈馬斯在加沙的政治領袖葉海亞・辛瓦爾（Yahya Sinwar）的出生地和權力基地，以色列認為他對10月7日的襲擊事件負有最大責任。

以軍繼續在加沙各地行動，以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）稱，以軍即將控制住加沙北部，現在的重點是「打擊加沙南部的哈馬斯」。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）成員在加沙代爾拜萊赫（Deir al-Balah）抱着一名受傷的巴人兒童跑到醫院。這張照片取自巴勒斯坦紅新月會2023年12月22日發布的影片。（Palestine Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

在加沙中部，救援人員連夜從代爾拜萊赫（Deir al-Balah）一棟被毀的住宅樓中救出人員。

受傷男子莫克貝爾說：「我正在禱告，突然發生了巨大的爆炸，瓦礫落在我們身上，我不知道發生了什麼。」他的妹妹仍在廢墟下。

哈馬斯星期天說，加沙地帶北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）和加沙南部的汗尤尼斯遭受新的襲擊。據聯合國估計，加沙80%的人口因戰鬥而流離失所。許多加沙北部的居民逃往相對安全的南方，結果卻第二次陷入戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

