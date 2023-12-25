華爾街日報：全球通脹放緩　2024是減息之年

美國《華爾街日報》11月24日引述多個專家報道，全球通脹的放緩速度比預期要快得多，預料通脹可在2024年回歸正常水平，聯儲局息口將會下調。



高盛經濟學家估計，包括美國、歐洲和數個新興市場，核心通脹率在截至11月的三個月內已回歸2.2%，接近大多數主要央行的2%通脹目標。

牛津經濟學高級顧問桑德斯（Michael Saunders）預計，2024年第四季度歐元區的通脹率將降至1.3%，英國是2.7%，而美國的將下降至2.2%。美國商務部22日公布11月份通脹率為2.6%。

圖為12月13日，美國聯儲局主席鮑威爾正於記者會上說明經濟預測。（Reuters）

桑德斯表示：「拉低通脹的共同因素包括食品、能源、全球商品價格和貨幣政策。但為何通脹在歐元區更快恢復到目標水平的原因是，美國和英國的勞動力市場壓力較歐元區大，不過這壓力同樣正逐漸減退。」

2021年新冠疫情下因全球生產和運輸受到干擾，加上財政和貨幣刺激帶來的強勁需求，商品價格飆升。2022年俄羅斯入侵烏克蘭推高了能源和食品價格，導致通脹達到數十年來的新高，歐元區的通脹率在2022年10月達到10.6%。

Renaissance Macro Research的經濟研究負責人杜塔（Neil Dutta）表示，能源價格現時已經下降，人們可能會在接下來的幾個月看到這種影響反映在食品和雜貨價格中。許多主要經濟體的勞動力市場亦已取得平衡，抑制了工資增長，這是服務成本的一個重要因素，這個趨勢同樣會在2024年繼續下去。

圖為2015年7月，一艘巨型貨輪駛經蘇彞士運河。（Reuters）

BCA Research首席全球策略師貝雷辛（Peter Berezin）表示，在美國由於大量勞工進入勞動力市場，工資壓力已經減輕。但英國的進展可能會較慢，雖然移民流入量創下紀錄，但他們的技能通常與職缺不相配。

隨着通脹趨於平穩，2024年各地央行應會開始減息，美國聯儲局12月早些時候已暗示會降低息率。杜塔表示目前經濟狀況還不錯，金融條件有所放緩，聯儲局可能每季度降息三至四個基點：「目前情況應該很好，感覺像是軟着陸。」

加拿大蒙特利爾銀行經濟學家波特（Douglas Porter）預計，2024年大多數主要經濟體的增長速度會比2023年慢，但減息、能源和食品價格的下降及供應鏈的正常化將可免全球衰退的發生。