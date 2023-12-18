經絡曹德明料美聯儲明年下半年減息　港息有望重返4厘以下

本港樓市疲弱，同時撞正美聯儲加息周期，美聯儲去年3月至今已加息11次共5.25厘，香港銀行亦由去年9月跟隨息，至今上調最優惠利率（P）5次共0.875厘。曹德明表示，在美聯儲激進加息下引發不少金融問題，包括年內美國多間銀行發生倒閉事件。

他估計美聯儲因通脹初步回穩以及在銀行體系出現更嚴重問題前提早進行減息，不排除美聯儲最快明年下半年初開始減息。如美息下跌，本港拆息亦將跟隨回落，相信本港銀行會因應資金成本及業務取態，或先輕微下調最優惠利率（P）。下半年實際按揭息率有機會重返4厘或以下水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

市場憧憬減息 樓價先跌回穩

今年本港經濟未完全復甦，加上加息陰霾下，發展商推盤步伐受阻，二手交投同樣疲弱，從而影響按揭市場。今年首 11 個月現樓按揭宗數為 70,410宗；樓花按揭宗數則為1,501宗。曹德明預計整年現樓及樓花按揭宗數達75,210宗及1,600宗水平，按年跌9.8%及 60.5%。

曹預測，由於息口最快於下半年開始回落，加上明年經濟將進一步復甦，樓價亦有望回穩，利好消息帶動下，有助用家增加信心及加快入市步伐，料明年樓市價量將先跌後回穩，全年現樓按揭宗數有望升約1成至83,000宗；而受惠政府放寬按揭成數上限措施，加上發展商加快推盤步伐，樓花按揭宗數有望重回 2,400宗水平，按年升近5成。

按息高企轉按誘因驟減 料轉按宗數大跌4成

今年下半年銀行一度增加按揭現金回贈吸客，加上政府推出放寬按揭成數措施，誘發到部分其的轉按意欲，使轉按宗數曾一度升至近4年新高。今年首10個月轉按金額及宗數達 854.99元及 18,543 宗，曹德明指整年的轉按金額及宗數達1,043億元及22,300 宗水平，按年下跌10.9%及14.8%。

而明年上半年高息環境料將持續，即使按息最快或於下半年輕微回落，但實際按息仍會維持近16年的高水平，轉按誘因大減下，預料明年的轉按金額及宗數將大幅回落至650億元（38%）及13,000宗水平（42%）。