以巴衝突｜播新聞時枱面放Starbucks杯　土耳其主播與導演遭解僱

綜合俄新社和土耳其《郵報》12月24日報道，因在播報新聞時讓一杯星巴克（Starbucks）飲料入鏡，土耳其全國電視頻道TGRT Haber主播居納伊（Meltem Günay）被解僱，連同節目的導演也被電視台開除了。



TGRT新聞頻道在聲明中稱，該機構嚴禁主持人在該頻道出鏡時暗中為任何人或公司做廣告，並強調該機構了解土耳其人民對加沙問題的敏感性，絕對不可能批准任何與此立場相悖的行動或播出內容。

報道提到，在土耳其，星巴克被視為「親以色列」企業。

在當地時間12月24日播出的節目中，在TGRT工作多年的居納伊主持《周末新聞》節目時，面前擺放着一個星巴克杯子，這一舉動引發了爭議。

TGRT新聞頻道發表的聲明稱，該節目導演以及居納伊的僱傭合同已被終止。「根據我們機構的原則，嚴禁主持人在TGRT新聞台出鏡時暗中為任何人或公司做廣告。違反這一原則的新聞主播和導演因正當理由被解僱。」

這份聲明補充道，「我們機構了解土耳其人民對加沙問題的敏感性，併為他們辯護到底。我們絕對不可能批准任何與此立場相悖的行動或播出內容。我們不贊成主持人和導演的這種行為，他們的僱傭合同被終止了，我們強烈譴責這種行為。」

TGRT新聞頻道還稱，將繼續站在加沙和土耳其人民一邊，並始終捍衛他們的情感。

俄新社提到，本輪巴以衝突爆發後，星巴克在土耳其被視為「親以色列」企業。

一間位於英格蘭的Starbucks分店招牌（Getty）

據半島電視台此前報道，今年10月，星巴克批評其美國工會在社交媒體上貼出了「聲援巴勒斯坦」的照片，並起訴工會，聲稱相關帖子損害了該品牌的聲譽，工會以反訴作為回應。此舉讓星巴克被土耳其的巴勒斯坦支持者視為「親以色列」企業。

土耳其國有鐵路公司TCDD成為該國第一個公開抵制星巴克的國有企業。該公司於10月命令一家承包商停止在其高速鐵路網的餐車上銷售星巴克產品。該公司董事長在社交平台上宣佈了這一決定，稱星巴克在美國「圍攻」其親巴勒斯坦員工。

在TCDD採取行動後，土耳其執政黨正義與發展黨10月還在土耳其的星巴克門店組織了靜坐抗議。社交媒體上流傳的圖片顯示，正義與發展黨成員在星巴克店鋪內揮舞着巴勒斯坦國旗，並揮舞着繡有巴勒斯坦和土耳其國旗的圍巾。

俄新社稱，目前，土耳其各地正在開展一場抵制以色列產品和親以色列企業的運動，針對麥當勞和星巴克咖啡店的抗議活動已經持續了一段時間，但迄今為止尚未導致任何門店關閉。

麥當勞陷入這場爭議的起因是其以色列分公司在10月中旬宣布向以色列軍方提供數千份免費餐食，儘管麥當勞在當地的企業一般由當地人經營，但麥當勞在土耳其、印尼等地的分公司也成為了抵制對象。雖然麥當勞印尼分公司宣佈向巴勒斯坦人民提供人道主義援助，但還是沒能挽回在該國的聲譽。

本輪衝突爆發以來，土耳其方面多次譴責以色列在加沙地帶的襲擊，並批評以色列的西方盟友。土耳其總統埃爾多安11月譴責以色列是一個「恐怖國家」，稱以色列對哈馬斯（巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）的軍事行動包含「人類歷史上最危險的襲擊」，並得到了西方「無限制的」支持。他呼籲以色列領導人在海牙國際法院接受戰爭罪審判。

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