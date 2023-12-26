歐亞經濟聯盟國家領袖簽署經濟發展宣言　普京：加強關鍵產業合作

歐亞經濟聯盟國家領導人週一（12月25日）晚間在俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行歐亞經濟委員會最高理事會會議，並簽署經濟發展宣言等多份文件，為進一步深化合作指明方向。



新華社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）、亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）等出席當天的會議。 各方討論了過去幾年歐亞經濟聯盟的合作成果和未來合作前景，簽署關於聯盟至2030年和至2045年經濟發展規劃的宣言、關於聯盟2024年國際活動主要方向的文件、關於聯盟2024年至2025年宏觀經濟政策主要方針的文件等。

普京在會議上說，經濟發展宣言是一份新的綱領性文件，指明了在關鍵產業中加強合作的具體措施，並確定了新的互動領域。 他表示，歐亞經濟聯盟成立近十年來，成員國之間的貿易額幾乎翻番，各國國內生產總值總量從1.6萬億美元增至2.5萬億美元。

此外，歐亞經濟聯盟五個成員國代表週一與伊朗政府代表簽署全面自由貿易協定，取代自2019年起實施的臨時貿易協定。

2024年1月1日，亞美尼亞將接替俄羅斯，擔任歐亞經濟聯盟2024年輪值主席國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

