李善均去世｜ 韓國藝人頻傳自殺　最大原因：不願+無法求助

曾主演奧斯卡得獎電影《上流寄生族》的韓國演員李善均的死訊震驚全國。韓國近年自殺問題嚴重，尤其是藝人輕生案例層出不窮，在4月年僅25歲韓團ASTRO成員文彬自殺身亡，同月模特兒出身的演員鄭彩律也被發現陳屍家中，懷疑自殺身亡。



儘管沒有正式統計，韓國的明星一般被認為較日本或是歐美都有更高的自殺率。而韓國整體自殺率甚高，根據疾病管理廳2021年數字，全國每10萬人就有25.2人自殺身亡，自殺率位居經合組織（OECD）國家之冠，是平均值的兩倍多。

圖為12月27日，李善均的靈堂。（xportsnews）

而自殺的原因中，以精神問題的原因尤其顯著，達到39.4%。延世大學的心理學教授黃相旻指出，韓國人普遍通過他人的認知形成自我認同感：「如果他們無法向別人展示自己最出色的一面，他們可能會放棄並做出激烈的選擇。」

「這種趨勢在明星中更為明顯，因為他們的生計取決於他們的人氣。」

歐美與日本的大型娛樂公司，都會聘請專業心理輔導員，定期為藝人作出心理輔導，但韓國未為藝人心理質素提供充足支援。特別在互聯網發達的今天，名人的私人生活的每一個細節都會成為八卦或惡意評論的材料，很容易影響他們的心理健康。

韓國政府12月初宣布要全面改革精神保健系統，啟動兩年一次的心理健康檢查計劃，以改善韓國人的心理健康。但《韓國先驅報》指出韓國社會對精神疾病患者有根深蒂固的污名「恥辱感」，許多病患擔心在職場上面臨排擠，習慣隱藏心理健康方面的醫療記錄，或者乾脆不尋求協助，這都會成為推動精神保健的障礙。

李善均在10月指涉嫌吸毒，遭受立案調查，受此影響，李善均代言的廣告紛紛被廠商撤換，其即將開拍的電影《無路可逃》亦被指可能換人。儘管隨着調查發展，有愈來愈多的證據支持李善均可能被陷害或在不知情下吸毒，但相信李善均正承受的壓力愈來愈大。李善均的遺書中對妻子和經理人公司道歉，特別寫着「廣告和電影的違約金很多」，外界認為這都是李善均尋短的原因。

↓↓ 李善均被發現倒斃在汽車內

引起更多人自殺

2005年女演員李恩珠自殺之後，娛樂圈人士的自殺率顯著增加，但更大的問題是明星自殺對普通人的影響。

「當名人自殺時，他們的支持者可能會覺得自己同樣沒有活著的理由，因為那些更出色的人都選擇自殺。」江北三星醫院的精神科醫生Oh Kang-seob表示，這思維傳播會提高自殺率，這就是為何明星自殺會更令人擔憂的地方。