李善均去世｜生前兩個月飽受折磨　陷吸毒出軌醜聞好男人形象盡毀

韓星李善均捲入毒品案輕生亡，外界不解他3度檢驗都是陰性，自殺前一天還透過律師表示希望警方可以為他和指控者測謊，大動作顯示自己的清白，為何仍選擇走上絕路徒留妻子和2稚子？回顧他2個月來被毒品風波弄得身心俱疲，不但被換角還一再被傳喚，除了吸毒，他還被爆出軌，愛家好男人形象全毀，心情受盡折磨。



10月20日李善均經紀公司證實他被警方立案調查，起因是酒店經理A女指控他吸食毒品；10月23日他遭新劇「無路可逃」換角，他的律師出面表示會誠實接受調查。

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10月24日李善均被爆至少吸食2種毒品，10月26日此案將另一天王GD也捲入，其後GD洗刷嫌疑。27日李善均被限制出境，28日他接受傳喚調查，出面鞠躬道歉。

10月29日他第一次簡易檢測結果出爐為陰性，11月5日李善均稱被夜店公關騙，在不知情的狀況下吸毒；11月23日警方採集他的毛髮進行二次檢測，隔日結果出爐呈現陰性。

12月23日李善均3度傳喚到案，接受19小時調查，12月26日透過律師要求警方對他和A女測謊，沒想到隔天就陳屍車上，被指為輕生。

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